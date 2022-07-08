"Росія ще не починала воювати?": у Зеленського поставили на місце Путіна

Путін звинуватив так званий колективний Захід у розв'язанні війни в Україні.
Втрати російських військ в війні проти України склали вже понад 30 тисяч осіб. І це, на думку керівника Кремля Володимира Путіна, Росія ще не починала воювати.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter відповів Путіну на його слова.
"37 тисяч загиблих російських військових (+12 тисяч ПВК). Загальні санітарні втрати - 98-117 тисяч осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на металобрухт 1605 танків, 405 літаків/вертольотів. Росія ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають тільки сталінську математику - 20 млн втрат?",- написав він.
Що заявив Путін
Напередодні Путін заявив, що Російська Федерація нібито ще всерйоз не починала війну проти України. Але чим далі, тим складніше з Москвою буде домовитися.
Зокрема, він звинуватив так званий колективний Захід у розв'язанні війни в Україні і заявив, що той "вже програв боротьбу".
"Вони повинні були б зрозуміти, що програли з самого початку нашої "спеціальної військової операції", тому що її початок означає І початок кардинального зламу світопорядку по-американськи...треба розуміти, що цей процес зупинити вже неможливо", - заявив він.
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