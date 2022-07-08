Зеленський розповів, що сказав би Путіну при зустрічі: "сьогодні він може завершити війну"

Зеленський розповів, що сказав би Путіну при зустрічі / скріншот

Президент України Володимир Зеленський озвучив основне послання, яке він хотів би донести російському диктатору Володимиру Путіну.

В ефірі телеканалу CNN український лідер зазначив, що не вважає президента країни-агресора особистістю, якій потрібно щось спеціально доносити.

"У нас – кривава війна, яку розв'язала Росія на нашій території. Я просто хотів би, щоб він зрозумів, що він конкретно це зробив. Щоб він усвідомив, що сьогодні він конкретно може це завершити. Ось і все послання. А вибір - вже за ним: продовжувати або завершити", - заявив президент.

Раніше глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ніякі переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна не ведуться.

читайте також"Росія ще не починала воювати?": у Зеленського поставили на місце ПутінаТакож ми повідомляли, що президент РФ Володимир Путін дійсно хворий. І ця хвороба полягає у неповазі до народу України і тортурах українців, заявив президент України Володимир Зеленський.

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