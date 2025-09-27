Рус
Читати російською
Зеленський попередив Угорщину після провокації з дроном, а Сибіга чекає від неї пояснень

Віталій Кірсанов
27 вересня 2025, 19:09
Зеленський вважає, що Угорщина робить дуже небезпечні речі.
Зеленський про мету угорського дрона на Закарпатті
Зеленський про мету угорського дрона на Закарпатті / колаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/andrij.sybiha

Коротко:

  • Було зафіксовано угорський розвідувальний дрон над Україною
  • Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну

В Україні знають, що саме намагався знайти угорський розвідувальний дрон над Закарпаттям; Угорщина починає робити дуже небезпечні для неї речі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу 27 вересня.

Зеленський підтвердив, що було зафіксовано один угорський розвідувальний дрон над Україною. Збройними силами та розвідкою публічно було продемонстровано відповідні докази, оскільки Угорщина намагалася звинуватити Україну у "вигадках".

"Там усе є, зафіксовано переміщення в електронному вигляді, є фото, є там різні речі. Тому я позитиву з угорської сторони, я не про населення, від керівництва Угорщини не бачу кроків назустріч. Але, безумовно, ми завжди готові до діалогу", - сказав він.

Зеленський додав, що дуже важливий момент - що саме шукав угорський дрон. І ось тут Угорщина починає робити дуже небезпечні для неї речі.

"Ось це дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Я, в принципі, розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні речі, насамперед для себе", - зазначив президент.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Збройні сили України зібрали докази вторгнення дрона з Угорщини в повітряний простір України. Сибіга в соцмережі Х опублікував карту маршруту прольоту двох дронів.

"Для незрячих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. Наші Збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини, що цей об'єкт робив у нашому повітряному просторі", - написав Сибіга.

Зеленський попередив Угорщину після провокації з дроном, а Сибіга чекає від неї пояснень
Фото: x.com/andrii_sybiha

Заліт угорських безпілотників в Україну - що відомо

Нагадаємо, президент України повідомив, що український повітряний простір на кордоні з Угорщиною порушили дрони-розвідники, ймовірно угорські. За його словами, вони могли вести спостереження за промисловими об'єктами.

У відповідь угорський міністр Петер Сійярто заявив, що Зеленський "бачить те, чого немає" через нібито "антиугорську одержимість".

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив уряд Угорщини в моральній деградації та співпраці з РФ проти інтересів Європи, відповідаючи на заяви угорського колеги Петера Сіярто про нібито антиугорську політику України. Раніше Україна також заборонила в'їзд трьом угорським військовим чиновникам у відповідь на дзеркальні обмеження з боку Угорщини.

