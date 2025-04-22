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Зеленський відповів Путіну: "Дивіться, ми знаємо щось"

Віталій Кірсанов
22 квітня 2025, 21:44
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Зеленський попередив, що швидко узгодити всі умови мирної угоди буде неможливо.
Зеленський відповів Путіну
Зеленський відповів Путіну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Володимир Зеленський:

  • Росія боїться реальних переговорів
  • Українська делегація в Лондоні матиме мандат для обговорення припинення вогню

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією в будь-якому форматі після припинення вогню. Про це глава держави повідомив на брифінгу в Києві у вівторок, 22 квітня.

Водночас, на його думку, Росія боїться реальних переговорів.

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"Про що розмовляють Америка з Росією. Дивіться, ми знаємо щось. Нікого не звинувачуємо, але щось знаємо. Сподіваємося, що ми знаємо багато з того, що повинні знати. Я маю на увазі саме питання України. Що стосується росіян, я вважаю, що вони якраз бояться прямих переговорів. Я так вважаю. Які сигнали вони показують... Я не знаю для чого. Можливо, дійсно бояться, що американці вийдуть із формату переговорів, а може навпаки роблять це для того, щоб американці вийшли. Не знаю", - зазначив президент.

Він додав, що у нього є свої висновки з цього питання, однак, він залишить їх при собі.

"А що стосується будь-яких переговорів, де результат? Якщо росіяни, а від них це залежить, до повного припинення вогню... Після повного припинення вогню, з розумінням, на який термін, ми готові до будь-якого формату переговорів із ними. До будь-якого", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, українська делегація, яка в середу проведе зустріч із високопоставленими представниками західних країн у Лондоні, матиме мандат для обговорення як повного, так і часткового припинення вогню.

Зеленський попередив, що швидко узгодити всі умови мирної угоди буде неможливо.

Раніше російський диктатор Володимир Путін уперше з 24 лютого 2022 року висунув пропозицію провести двосторонні переговори з Україною. Як писало Reuters, несподівана пропозиція Путіна відбулася на тлі погроз зі США, які тиснули на Росію з умовами, що готові відмовитися від своїх мирних зусиль, якщо не буде досягнуто хоч якогось прогресу.

"Великоднє перемир'я Путіна" - останні новини за темою

Як писав Главред, 19 квітня російський президент Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я до 00:00 21 квітня з обіцянкою припинити всі бойові дії. При цьому за годину до путінського перемир'я Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для Київської області, а над самим Києвом з'явився ворожий БПлА.

Своєю чергою і Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією. Україна пропонує Москві відмовитися від будь-яких ударів дронами і ракетами по цивільній інфраструктурі.

Аналітики проєкту DeepState відзначали, як росіяни використовують "перемир'я" на фронті. За їхніми даними, під час "перемир'я" ворог підтягує резерви та облаштовує позиції.

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