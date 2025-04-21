'Для РФ це колапс': генерал розкрив головну мету Кремля з 'перемир'ям'

Україна має бути сильною, нарощувати свою технологічну перевагу, переконаний Володимир Гаврилов.

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З'явився прогноз розвитку ситуації після "перемир'я"/ Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, ЗСУ

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РФ використовує тему перемир'я як виверт для того, щоб уникнути тиску США

Кремль просто осмислює ситуацію, що склалася

Країна-агресор РФ використовує тему перемир'я як виверт для того, щоб уникнути тиску США, заявив генерал-майор у запасі, колишній заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

"Я думаю, це все маневри російські з тим, щоб знайти тимчасовий варіант, щоб американці не дуже сильно на них тиснули, щоб перекидати частину провини за те, що відбувається, на нас... Вони самі не розуміють, що далі робити. Вони маневруватимуть, шукатимуть способи відтягнути тиск з боку американців і сподіваються, що щось дивне станеться. Але дивного нічого вже не станеться. Вони проскочили точку неповернення", - підкреслив він в ефірі Radio NV.

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Експерт каже, що Кремль просто осмислює ситуацію, бо він є заручником ідеї, що Україна має капітулювати, і "режим" у Києві має бути замінений.

"Це їхня основна мета. І якщо вони її не досягли - це для них колапс. І ця ситуація і створює такі їхні рухи, які ми побачили з цим коротким перемир'ям, ще щось буде зараз вилазити. Насправді, ми входимо в дуже цікавий період, коли Росія до кінця не розуміє, що може далі статися, американці не розуміють до кінця, що може далі статися", - сказав він.

Гаврилов переконаний у тому, що Україна в цій ситуації має бути сильною, нарощувати свою технологічну перевагу.

"Великоднє перемир'я" - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією. Україна запропонувала Росії відмовитися від будь-яких ударів по цивільній інфраструктурі мінімум на 30 діб.

Як писав Главред, раніше Путін оголосив про так зване "Великоднє перемир'я" до 00:00 21 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти використовують тимчасове припинення вогню у власних цілях. Зокрема, ворог облаштовує позиції та підтягує резерви.

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