Загроза виходу США з переговорів: у Зеленського оцінили гучну заяву Трампа

Україна ніколи не буде перепоною на шляху до миру, підкреслив Сергій Лещенко.

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В ОП прокоментували заяву Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне із заяв Лещенка:

В ОП пропонують не драматизувати заяви Вашингтона

Склад української делегації на переговорах у Лондоні можуть скоригувати

Радник глави Офісу президента Сергій Лещенко заявив про те, що після зустрічі, яка відбулася в Парижі, склад української делегації на майбутніх переговорах у Лондоні може бути скориговано.

"На переговорах, які мали місце на поточному тижні в Парижі, був глава Офісу президента Андрій Єрмак, був міністр закордонних справ, був міністр оборони. За необхідності склад буде відкориговано, але Україна точно буде присутня на цих переговорах", - наголосив він в ефірі національного інформаційного телемарафону.

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Можливість виходу США з переговорів

Представник ОП наголосив, що Україна ніколи не буде перепоною на шляху до миру, і прокоментував заяви адміністрації США про можливий вихід Вашингтона з переговорів щодо припинення війни.

"Давайте не будемо драматизувати. США і з НАТО збиралися виходити, але не вийшли, і з ООН, і з деякими інституціями Організації об'єднаних Націй вони збиралися припиняти членство тощо", - сказав Лещенко.

Водночас він також додав, що оголошення про вихід з організацій або процесів - це така тактика поведінки США, "але це не означає, що це неминуче або вже вирішено".

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Дональд Трамп пригрозив вийти з переговорів про припинення війни в Україні. Про це він заявив під час розмови з журналістами. Так він відповів на запитання про те, як скоро може бути припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, у Парижі відбулися переговори, які були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки. Після зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони України Рустемом Умеровим державний секретар США Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову.

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

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Хто такий Сергій Лещенко? Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ, УРСР) — український політик, народний депутат ВРУ VIII скл., член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, радник керівника Офісу Президента.

Заступник головного редактора "Української правди" (2002—2014).

Член наглядової ради "Укрзалізниці" (з грудня 2019 року).

У січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, пише Вікіпедія.

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