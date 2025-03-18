Зеленський відповів на ультиматуми Путіна на адресу України

Путін ставить перед собою завдання максимального ослаблення України, зазначив Володимир Зеленський.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-otvetil-na-ultimatumy-putina-v-adres-ukrainy-10648355.html Посилання скопійоване

Путін висуває ультиматуми, бо бачить, що США готові до "поступок" - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Ключові заяви Зеленського:

Путін тисне на Україну і використовує чутливу тему мобілізації

Путін висуває ультиматуми щодо військової допомоги, бо бачить, як поводяться США

Кремлівський керманич Володимир Путін намагається послабити Україну і тисне, використовуючи чутливу тему мобілізації до війська. Також він маніпулює питаннями військової допомоги від США та розвідувальних даних, оскільки бачить, що Вашингтон демонструє наміри йти на поступки Москві. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Мета Путіна - ослаблення української армії

Під час пресконференції він розповів про те, що Путін прагне послабити українську армію.

відео дня

"Путін бере чутливу тему і піднімає тему мобілізації. Що за цим ховається? Приховується ослаблення української армії. Питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався", - сказав президент.

Також глава держави нагадав, що стратегія глави Кремля - не нова. Такі ультиматуми лунали ще на початку великої російсько-української війни.

"Цей ультиматум у нього був ще на початку війни. Він не змінився - змінює поняття, але не зміст", - каже Зеленський.

"Він бачить, що США можуть робити такі кроки"

За словами президента, Путін неспроста вкидає тези з вимогами про припинення військової підтримки України та надання розвідувальних даних.

"Він бачить, що США можуть робити такі кроки, і тому він піднімає саме те, що розуміє, що може спрацювати. Це вже було, чому б знову це не зробити? Розвідка - це послаблення нашого захисту. Уся його гра - максимально нас послабити", - наголосив Володимир Зеленський.

Телефонна розмова Трампа і Путіна - головні новини:

Як повідомляв Главред, Трамп назвав "дуже гарною" розмову з Трампом. За його словами, вони домовилися щодо припинення вогню по енергетичній та іншій інфраструктурі та запуску мирного процесу.

У Кремлі сказали, що Путін висунув "вимоги" для повного завершення війни. Зокрема, глава Кремля "зажадав" припинення військової допомоги і надання розвідданих Україні, мобілізації до ЗСУ і підготовки українських військових.

Україна підтримує припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, сказав Володимир Зеленський. Проте підкреслив, що, якщо Москва порушить такий режим, Київ відповідатиме.

Інші новини:

Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. За його словами, США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред