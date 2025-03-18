ЗСУ дали відсіч військам РФ, яких стягнули до кордону на Бєлгородщині - РНБО

Українські захисники вжили заходів для нейтралізації потенційної загрози.

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ЗСУ відреагували на загрозу з Бєлгородщини / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада

Що відомо:

Росіяни підтягнули війська до кордону на Бєлгородщині

ЗСУ вжили заходів для нейтралізації потенційної загрози

Російські війська накопичують сили в Бєлгородській області, посилюючи свою військову присутність поблизу кордону з Україною. ЗСУ вжили заходів для нейтралізації потенційної загрози. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, українська розвідка зафіксувала активність російських підрозділів в Бєлгородській області. Також на цьому напрямку діяли ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ).

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"Звісно, що в таких випадках Сили оборони діють і нівелюють загрози для території України. І так відбувається в прикордонні на різних ділянках фронту", - зазначив Коваленко.

Чутки про прорив ЗСУ на Бєлгородщині

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, у російських Telegram-каналах почала поширюватися інформація про те, що нібито українські військові прорвали кордон і зайшли на територію Бєлгородської області.

Згодом у Мережі з’явилися непідтверджені повідомлення про евакуацію в Красноярузькому районі Бєлгородської області. Водночас офіційного підтвердження таких дій немає.

Російська влада також уникає прямих заяв про нібито прорив ЗСУ. Проте губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своїх повідомленнях визнав "складну" ситуацію в регіоні, не вдаючись у деталі.

Натомість керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що Росія активно використовує інформаційні маніпуляції для створення напруги напередодні телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

Ситуація в Курській області - новини за темою

Нагадаємо, операція ЗСУ в Курській області досягла своєї головної мети, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, вона дозволила відтягнути російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків, що допомогло послабити тиск на критично важливих ділянках фронту.

Також українські захисники були змушені залишити позиції в Курській області через загрозу оточення. Як повідомляє The New York Times, росіяни знищили ключові мости, використовуючи авіабомби, а також активно застосовували дрони для ударів по шляхах відходу.

Як повідомляв Главред, інформація про нібито оточення ЗСУ в Курській області не відповідає дійсності, заявив військовий оглядач Василь Пехньо. За його словами, ворог не перерізав ключові дороги, а лише контролює окремі ділянки дронами та артилерією.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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