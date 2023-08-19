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"Це було непередавано": в СБУ вперше розповіли, як двічі підривали Кримський міст

Анна Ярославська
19 серпня 2023, 13:40 оновлено 19 серпня, 13:44
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За вибухом на Кримському мосту стежили не лише окупанти, а й голова СБУ Василь Малюк у своєму кабінеті в Києві.
Василь Малюк, Кримський міст
Василь Малюк розповів деталі атак на Кримський міст / Колаж: Главред, фото: СБУ, скріншот

Глава Служби безпеки України Василь Малюк розкрив подробиці атак на Кримський міст 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023-го.

Перший удар по улюбленому мосту російського диктатора Володимира Путіна було завдано вранці 8 жовтня 2022 року.

"У той момент мостом йшов численний потік автомобілів. У цьому трафіку о 5:40 камера російської системи відеослеженія зафіксувала навантажену фуру, яка на великій швидкості рухалася в напрямку Криму. Через мить довгомір вибухнув, пошкодивши два прольоти і підпаливши залізничний потяг з цистернами, наповненими пальним, який рухався паралельно. Від удару загинули, за даними російської сторони, п'ять осіб, включаючи водія фури, а рух мостом повністю зупинили", - пише NV.

відео дня

Видання зазначає, що за тим вибухом на Кримському мосту стежили не лише окупанти, а й сам Малюк у своєму кабінеті в Києві.

"Перша операція на Кримському мосту розлютила російського диктатора Володимира Путіна, для якого ця переправа стала символом власної успішності", - зазначає видання.

Тоді в РФ створили спецкомісію з розслідування обставин вибуху. Згодом російський суд відправив до СІЗО вісьмох підозрюваних, проте вина жодного з них не доведена. За оцінками СБУ, Московське "слідство" продемонструвало крайню ступінь непрофесіоналізму, адже оголосило в розшук керівника ГУР Кирила Буданова, який не мав відношення до операції.

Також Малюк показав на своєму телефону відео, датоване 17 липня 2023 року. На ньому група співробітників спецслужби переглядає на моніторі комп'ютера зображення з камери морського дрона. На задньому фоні чути голос самого Малюка, який звертається до оператора дрона зі словами: "Тихіше, тихіше". На відео зафіксована друга атака на міст, внаслідок якої обвалилася частина прольоту його автомобільної частини.

"Це було непередаване відчуття. Багато місяців розробки і успіх — словами важко таке описати", — сказав глава СБУ.

Операцію з повторного підриву Кримського мосту в СБУ назвали "Морський малюк". Так само називається і нове покоління надводних дронів, які використовує СБУ.

Дрони Sea Baby - унікальна зброя СБУ

Як повідомляв Главред, раніше Служба безпеки України надала журналістам кадри застосування експериментального морського безпілотника для здійснення атаки на Кримський міст 17 липня. Відео показав американський телеканал CNN.

Для атаки на Кримський міст використовувався безпілотник, який отримав назву "Морський малюк" (Sea Baby). Він став результатом багатомісячної розробки, яка розпочалася одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Дрони є власною технічною розробкою СБУ. З ініціативи особового складу їх назвали SeaBaby, тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що Sea baby успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський гірник" і танкер "SIG".

Інші новини:

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