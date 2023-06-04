"Хвилями прямувати": Ігнат розповів як пройдуть тренування пілотів для F-16

Українських пілотів будуть по черзі, хвилями, відправляти для проходження тренувань на винищувачах F-16, каже Юрій Ігнат.

https://glavred.net/ukraine/volnami-napravlyatsya-ignat-rasskazal-kak-proydut-trenirovki-pilotov-dlya-f-16-10475395.html Посилання скопійоване

Юрій Ігнат пояснив, як українські льотчики вчитимуться керувати F-16 / Колаж Главред, фото mil.in.ua, wikipedia.org

Льотчиків зі складу ЗСУ будуть поетапно, хвилями направляти для проходження навчань - для якнайшвидшого освоєння західних винищувачів F-16. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

Як пояснив офіцер, одноразового неможливо залучати велику кількість пілотів до навчань через високу інтенсивність роботи української авіації по позиціях ворога.

"Треба воювати тут, але і треба вчитися там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятися. У першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. У першій хвилі будуть власне кращі і найдосвідченіші пілоти. Пріоритет для тих, хто добре володіє англійською мовою", - розповів Ігнат.

відео дня

За словами офіцера, пріоритет буде віддаватися саме молодим пілотам, які пізніше повинні стати наставниками для ще більш молодих колег.

Зокрема, каже Ігнат, у міру поставок західної авіації також будуть вчитися інженери і офіцери бойового управління.

Що таке F-16 General Dynamics F - 16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий Сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс — - Американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив лідерам G7, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на сучасних літаках, включаючи F-16.

Спільні навчальні заходи не будуть проводитися в США, швидше за все, будуть проводитися виключно в Європі. Але американський персонал буде брати участь у навчаннях разом з союзниками і партнерами, сказав чиновник. Очікується, що на це піде кілька місяців.

"Оскільки навчання буде проходити в найближчі місяці, наша коаліція країн, що беруть участь в цих зусиллях, вирішить, коли надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", — сказав чиновник.

Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті подякував Байдену і назвав рішення США "історичним". Винищувачі F-16 повинні зміцнити українську армію в небі. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що тепер можна говорити про офіційне створення авіаційної коаліції для України. Незабаром Україна отримає все, що необхідно для захисту неба.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з часом отримає американські винищувачі F-16. Рішення практично прийняті, залишилося залагодити деякі питання, в тому числі, аспекти передачі Києву літаків. Не виключено, що в майбутньому можуть передати і ракети з дальністю пуску до 500 кілометрів.

Більше новин: