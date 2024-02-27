"Це ультиматум": Лавров істерить через пропозицію Зеленського щодо "саміту миру"

Сергій Лавров почав критикувати пропозиції Києва ще до того, як Україна офіційно представила їх РФ.

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Сергій Лавров прокоментував пропозицію України / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров влаштував справжню істеричну виставу, коментуючи український мирний план, який готується Офісом президента за участю світових лідерів.

"Щодо підготовки конференції в Швейцарії, так, я звернув увагу на його заяву, що конференція буде без запрошення Росії. Його глава адміністрації Єрмак теж цю думку висловлював, що ми зараз зберемося в Швейцарії, все вирішимо, відшліфуємо, доведемо до розуму формулу миру Зеленського, а потім передамо її Росії", - цитують його пропагандисти РФ.

За словами глави МЗС РФ, пропозиція української сторони нібито є "ультиматумом". Про це він заявив після проведення Українського саміту в Парижі.

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Звернемо увагу, що Лавров почав критикувати пропозиції Зеленського про мир ще до того, як Україна офіційно представила їх РФ.

"Від ультиматуму Зеленський ніколи не відмовлявся. Вся його формула з 10 пунктів була і залишається очевидним ультиматумом", - виходить жовчю головний дипломат РФ.

Лавров також прийшов до висновку, що Україна намагається задіяти в обговоренні "цього паперу" інші країни за порадою Європи. При цьому він назвав саміт "посиденьками" навколо київської "Формули миру", мета якого - зробити "сімейні фото".

Що треба знати про український саміт у Парижі? Президент Франції Еммануель Макрон приймав низку європейських лідерів і представників уряду для зустрічі щодо України в Парижі 26 лютого, повідомляє Reuters. "Через два роки після початку вторгнення в Україну ця робоча зустріч стане можливістю вивчити шляхи посилення співпраці між партнерами на підтримку України", - повідомили в Єлисейському палаці. Французькі офіційні особи кажуть, що Макрон сповнений рішучості надіслати Москві повідомлення про те, що в Європі немає "втоми від України", незважаючи на побоювання щодо подальшої підтримки США.

Раньше Володимир Зеленський висміяв Володимира Путіна і оцінив ймовірність переговорів. Зеленський заявив про те, що поки не бачить ймовірності переговорів з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Марію Захарову в істериці перекрутило після заяви Дмитра Кулеби. Марія Захарова відзначилася маячнями про нібито "неадекватність" представників української влади.

Як повідомлялося раніше, Путін нещодавно заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні і хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації". Про це господар Кремля сказав в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, якого в ЗМІ називають "американським Соловйовим".

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