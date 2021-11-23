Захід готовий битися за Україну з Росією: у Міноборони оголосили про рішучий контрудар по Москві

Захід обіцяє безумовну підтримку України - Резніков / УНІАН

НАТО та Євросоюз готові до рішучих дій проти Росії у разі агресії Москви щодо Києва. Йдуть серйозні консультації щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Йдеться про кроки на випередження, серед яких політичні та економічні заходи, а також допомога українській державі. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

У ефірі програми Свобода слова на ICTV він розповів про те, що відбулася бесіда з колегами з США та Великобританії, за підсумками якої сторони дійшли висновку, згідно з яким слід переходити до рішучих кроків у питанні захисту України.читайте такожБитва військ країн ЄС з армією Росії за Україну: у Європі назвали сценарій відповіді на удар по Києву

"Ми дійсно розмовляли з колегами, що стурбованість, занепокоєння висловлювати вже часу немає. Тому, як я вже казав, Кремль має товсті і високі стіни і він не чує занепокоєння, він тільки сприйматиме активні дії", - зазначив Резніков.

За його словами, на Заході запевнили Київ у готовності забезпечити не тільки реальну підтримку територіальної цілісності української держави, а й зіграти на випередження. Йдуть серйозні консультації. Серед заходів, які будуть застосовані - політичні, економічні кроки, і допомога Україні.

"Мене запевнили у безумовній підтримці територіальної цілісності України. Мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами Альянсу і ЄС, готовність робити дуже рішучі кроки, причому на випередження. Це стосуватиметься і політичних і економічних кроків, у тому числі певної допомоги Україні", - підкреслив Олексій Резніков.

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Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico публікували матеріали, в яких йшлося про стягування Росією військ до кордонів України. Журналісти підкріплювали свої доводи супутниковими знімками з пересуванням військових підрозділів РФ.

Північноатлантичний альянс підтвердив концентрацію російських військ біля кордонів України. Причому в колективному блоці безпеки Заходу вказали на небезпеку проведення військової операції Москви проти Києва.

Український дипломат, посол у ФРН Андрій Мельник заявив, що у Києві вкрай стурбовані ситуацією, пов'язаною з маневрами російських військ біля кордонів України. На його думку, наразі ймовірність військового вторгнення РФ така ж висока, як і у 2014 році, коли росіяни окупували Крим і Донбас.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що маневри військ РФ пов'язані з тим, що Москва, мовляв, фіксує загрозу з боку НАТО.

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