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Загроза вторгнення РФ в Україну: у Москві підтвердили маневри військ і вибухнули звинуваченням

22 листопада 2021, 22:41

У Росії заперечують небезпечну тенденцію, пов'язану з військами неподалік від кордонів України.

Василь Небензя
Ми рухаємося на своїй території - Небензя / REUTERS

Постійний представник РФ в Організації об'єднаних Націй Василь Небензя сказав, що, мовляв, жодної напруженості на російсько-українському кордоні немає. За його словами, війська здійснюють маневри на своїй території, а про небезпеку кажуть ті країни, які нібито вважають, що війська Росії повинні знаходитися там, де вони самі вважають за потрібне.

Як повідомляє ТАСС, він заявив, що пересування військ відбувається на території РФ, у той час, коли Москву, мовляв, звинувачують в ескалації ситуації ті країни, у яких є своя точка зору щодо дислокації російських військових підрозділів.читайте такожСерія ударів Росії по Україні і пік військ біля кордону: у розвідці розкрили небезпечні плани Кремля

"Жодної напруженості на кордоні немає. Ми рухаємося на своїй території. Напруженість нам приписують ті країни, які вважають, що ми повинні тримати наші війська там, де вони вважають за потрібне", - підкреслив Небензя.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше опублікували матеріали, в яких йшлося про концентрацію російських військ біля кордонів України. Журналісти аргументували свої відомості супутниковими знімками, на яких встановлено пересування військових підрозділів.

У НАТО підтвердили відомості про війська Росії біля кордонів України. Причому в Альянсі уточнили, що російська держава може піти на реалізацію силової операції.

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Посол у Німеччині Андрій Мельник сказав, що у Києві б'ють на сполох про ситуацію, пов'язану з підвищеною концентрацією військ РФ біля кордонів України. За його словами, загроза вторгнення така ж висока, як у 2014 році, коли російська армія окупувала Крим і здійснила військове вторгнення на сході країни.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що військові маневри Росії пов'язані з нібито "провокаційними діями" Північноатлантичного альянсу.

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