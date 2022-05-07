Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години - Резніков

Резніков згадав перші дні війни в Україні / Фото Reuters

Міністр оборони Олексій Резніков згадав перші години українського опору повномасштабній війні і пояснив зміну позиції західних країн щодо допомоги Україні.

Голова Міноборони в ефірі телемарафону UAразом розповів, що на Заході на злам опору Збройних сил військами РФ давали 3 доби. Однак відчайдушний опір української армії, на думку Резнікова, переконав партнерів надати ЗСУ сучасне озброєння.

"Перед вторгненням Захід був переконаний, що ми впадемо через 72 години, а ми не впали. Мало того, ми не просто почали битися, а ще й з певними успіхами. І це теж дало розуміння, що не треба боятися дати нам сучасну зброю", – заявив міністр.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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