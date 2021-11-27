Захід та Росія проти нового закону щодо Донбасу і Криму: Зеленський попередив Україну про небезпеку

Ухвалення закону про перехідний період на Донбасі і у Криму може призвести до загострення війни з Росією - Зеленський / Скріншот трансляції пресмарафону

Західні союзники Києва та Росія не підтримують законопроект про перехідний період на Донбасі і у Криму в його поточній версії. Якщо Верховна Рада підтримає законодавчу ініціативу, державу можуть звинуватити в односторонньому виході з Мінських угод. Домовленості, підписані у Мінську, це документ, в якому багато помилок, але наразі їм немає альтернативи. Не потрібно просувати законопроект, оскільки такі кроки можуть призвести до загострення конфлікту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час свого пресмарафону він розповів про те, що існує два питання, проти яких виступає Захід - це законопроект про перехідне правосуддя у Криму і Донбасі, а також застосування ЗСУ бойових безпілотників у ході російсько-українського конфлікту на Донбасі.читайте також"В Україні може спалахнути": у Путіна лякають загостренням на Донбасі і втечею мільйонів українців

За його словами, проти ініціативи щодо Криму та ОРДЛО виступає і Росія. В цілому, західні союзники і Москва бачать в такому законопроекту вихід України з Мінських угод.

"Це не тільки риторика Росії, це в риториці всіх лідерів Європи і не тільки, які спілкуються з президентом РФ. Вони вважають, що якщо ми голосуватимемо закон про перехідне правосуддя, він суперечить повністю "Мінську", це означає, що Україна в односторонньому порядку виходить з "Мінська". І у жодної зі сторін "Нормандії" тоді немає більше зобов'язань, "Мінська" більше не існує через рішення української сторони. Звучить саме так", - сказав Зеленський.

Також він додав, що наразі не слід просувати законопроект про перехідний період у Криму і на Донбасі, інакше це може призвести до загострення конфронтації Росії і України. Мінські угоди містять безліч помилок, проте інших домовленостей наразі немає.

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читайте такожБитва з РФ, ПВК Вагнера, "війна" з Ахметовим і конфлікт з Бутусовим: головне з марафону Зеленського"Тут не питання, що Росія проти цього. Ми вважаємо, що це один з принципів, який може призвести до ескалації. Наразі на предмет перехідного правосуддя не дуже позитивно реагують й інші наші союзники... питання у тому, що ми тримаємося за цей "Мінськ". Ви знаєте, я його не підписував і вважаю, що там багато помилок. Проте це те, що є", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Закон про перехідний період на Донбасі і у Криму

Влітку у Верховній Раді було зареєстровано проект закону № 5844 Про засади державної політики перехідного періоду. У тексті законодавчої ініціативи наголошується, що закон повинен буде визначати головні принципи політики перехідного періоду в окремих районах Донбасу і у автономній республіці Крим. Завдання закону - забезпечити повернення захоплених територій до складу України та подолати наслідки окупації Росії. Законопроект пропонує розглянути Кабінет міністрів.

У тексті законопроекту йдеться про те, що особи, які вчинили тяжкі злочини на окупованих територіях, амністії не підлягають. Це люди, які причетні до злочинів як на захопленому Донбасі, так і у окупованому Криму.

Російський президент Володимир Путін заявляв, що якщо Рада ухвалить законопроект про перехідний період на Донбасі і у Криму, то Москва розглядатиме таке рішення як односторонній вихід Києва з Мінських угод.