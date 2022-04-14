Медведчук є фігурантом справи про втручання РФ у вибори президента США - The New York Times

Медведчук був клієнтом Манафорта / Колаж СБУ, Reuters

Нардеп від Опозиційної платформи - За життя, кум Путіна Віктор Медведчук фігурує у справі про втручання Росії у вибори в США. Депутат був клієнтом Пола Манафорта - політтехнолога 45-го президента США Дональда Трампа.

Як пише The New York Times, Медведчук міг знати про плани Кремля, хоча всі ці роки він вперто заперечував це.

"Його ставлення до втручання Росії у вибори в США пов'язане з контактами з Манафортом, хоча в доповіді спеціального прокурора і в двох федеральних судових процесах він (Медведчук, – ред.) не є центральною фігурою", - зазначає видання.

Тим не менш, Віктор Медведчук був близький з Володимиром Путіним, російський диктатор хрестив його дочку. Крім того, Медведчук представляв проросійські політсили в Україні – ті самі, в колі яких Манафорт знайшов собі кількох клієнтів.

До співпраці з Трампом Манафорт консультував нині заборонену ОПЗЖ, лідером політради партії був саме Медведчук. В Україні американський політтехнолог також співпрацював з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем.

"У 2017 році, коли в США активізувалося розслідування російського втручання, ім'я Медведчука спливло серед кількох проросійських українських політиків, близьких як до Манафорта, так і до Путіна", - нагадує видання.

ФБР вивчали можливі зв'язки Трампа з Путіним через тих людей, з якими контактував політтехнолог Манафорт.

У матеріалі підкреслюється, що Медведчука можуть видати Росії або залишити в руках української Феміди. Якщо політик залишиться в Україні, неясно, чи буде розслідування стосуватися його співпраці з Манафортом, або зосередитися на внутрішніх питаннях.

Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за законом України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоби вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни.

Пізніше голова Служби безпеки України Іван Баканов розповів, що Медведчука затримали у той момент, коли він намагався виїхати за межі України. За його даними, російська спецслужба організувала цю операцію разом з криміналітетом України. Глава СБУ каже, що втечу кума Володимира Путіна готували по воді через невизнане Придністров'я.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Справа Манафорта - що відомо:

Пол Манафорт очолював виборчий штаб Трампа в 2016 році.

Манафорта і його ділового партнера Ріка Гейтса звинуватили за 12 статтями, в зокрема у відмиванні грошей та в лобіюванні інтересів іноземної держави. Йому пред'явлені звинувачення, що стосуються відмивання грошей, які він отримав, працюючи в Україні. Він займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.

У березні 2019 року суд засудив Манафорта до 7,5 року позбавлення волі за вчинення злочинів, розкритих в ході розслідування спецпрокурора Мюллера.

Манафорта визнали винним у приховуванні банківських рахунків і ухиленні від податків, дачі неправдивих свідчень, а також у незаконному лобіюванні й тиску на свідків.

Ексглава штабу Трампа визнав провину в перешкоджанні правосуддю та в змові проти США під час роботи на експрезидента України Віктора Януковича і Партію регіонів заради поліпшення її іміджу.

З травня 2020 року Манафорт відбував свій семирічний вирок у вигляді домашнього арешту через епідемію коронавірусу у федеральних в'язницях. Наприкінці грудня 2020 року експрезидент США Дональд Трамп помилував Пола Манафорта і колишнього радника Роджера Стоуна, які були засуджені в рамках розслідування про втручання Росії у вибори в США в 2016 році.

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