Медведчук є фігурантом справи про втручання РФ у вибори президента США - The New York Times

Віктор Медведчук був клієнтом політичного консультанта Дональда Трампа Пола Манафорта. Олігарх міг знати про плани Кремля, хоча всі ці роки заперечував це.
Нардеп від Опозиційної платформи - За життя, кум Путіна Віктор Медведчук фігурує у справі про втручання Росії у вибори в США. Депутат був клієнтом Пола Манафорта - політтехнолога 45-го президента США Дональда Трампа.
Як пише The New York Times, Медведчук міг знати про плани Кремля, хоча всі ці роки він вперто заперечував це.
"Його ставлення до втручання Росії у вибори в США пов'язане з контактами з Манафортом, хоча в доповіді спеціального прокурора і в двох федеральних судових процесах він (Медведчук, – ред.) не є центральною фігурою", - зазначає видання.
Тим не менш, Віктор Медведчук був близький з Володимиром Путіним, російський диктатор хрестив його дочку. Крім того, Медведчук представляв проросійські політсили в Україні – ті самі, в колі яких Манафорт знайшов собі кількох клієнтів.
До співпраці з Трампом Манафорт консультував нині заборонену ОПЗЖ, лідером політради партії був саме Медведчук. В Україні американський політтехнолог також співпрацював з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем.
"У 2017 році, коли в США активізувалося розслідування російського втручання, ім'я Медведчука спливло серед кількох проросійських українських політиків, близьких як до Манафорта, так і до Путіна", - нагадує видання.
ФБР вивчали можливі зв'язки Трампа з Путіним через тих людей, з якими контактував політтехнолог Манафорт.
У матеріалі підкреслюється, що Медведчука можуть видати Росії або залишити в руках української Феміди. Якщо політик залишиться в Україні, неясно, чи буде розслідування стосуватися його співпраці з Манафортом, або зосередитися на внутрішніх питаннях.
Затримання Медведчука
Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.
Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за законом України.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".
Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоби вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни.
Пізніше голова Служби безпеки України Іван Баканов розповів, що Медведчука затримали у той момент, коли він намагався виїхати за межі України. За його даними, російська спецслужба організувала цю операцію разом з криміналітетом України. Глава СБУ каже, що втечу кума Володимира Путіна готували по воді через невизнане Придністров'я.
Справа Медведчука
8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.
Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.
Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.
Справа Манафорта - що відомо:
Пол Манафорт очолював виборчий штаб Трампа в 2016 році.
Манафорта і його ділового партнера Ріка Гейтса звинуватили за 12 статтями, в зокрема у відмиванні грошей та в лобіюванні інтересів іноземної держави. Йому пред'явлені звинувачення, що стосуються відмивання грошей, які він отримав, працюючи в Україні. Він займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.
У березні 2019 року суд засудив Манафорта до 7,5 року позбавлення волі за вчинення злочинів, розкритих в ході розслідування спецпрокурора Мюллера.
Манафорта визнали винним у приховуванні банківських рахунків і ухиленні від податків, дачі неправдивих свідчень, а також у незаконному лобіюванні й тиску на свідків.
Ексглава штабу Трампа визнав провину в перешкоджанні правосуддю та в змові проти США під час роботи на експрезидента України Віктора Януковича і Партію регіонів заради поліпшення її іміджу.
З травня 2020 року Манафорт відбував свій семирічний вирок у вигляді домашнього арешту через епідемію коронавірусу у федеральних в'язницях. Наприкінці грудня 2020 року експрезидент США Дональд Трамп помилував Пола Манафорта і колишнього радника Роджера Стоуна, які були засуджені в рамках розслідування про втручання Росії у вибори в США в 2016 році.
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