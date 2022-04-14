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У Держдумі Росії різко відреагували на затримання Медведчука

14 квітня 2022, 00:04

Спікер Держдуми назвав затримання нардепа політичним переслідуванням.

В'ячеслав Володін
В'ячеслав Володін висловився про затримання Медведчука / Knews.kg

Голова російської Держдуми В'ячеслав Володін відреагував на затримання Службою безпеки України лідера "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука.

Спікер Держдуми назвав затримання нардепа політичним переслідуванням. За його словами, президент Зеленський закував у наручники "свого опонента №1".

"Якщо щось трапиться з Віктором Медведчуком, відповідати доведеться Зеленському", - заявив Володін в Telegram.

Володін заявив, що Медведчук відомий як ініціатор реалізації Мінських домовленостей і що він "виступав за незалежну Україну та побудову позаблокової держави", а Зеленський - "танцює під дудку США".

Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчукові тепер потрібно сховатися у в'язниці, аби вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в підсумку стала одним з ініціаторів війни.

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