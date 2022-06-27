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Війська РФ розгорнуть резерви на Донбасі і активізуються на півночі Ізюму – розвідка Британії

27 червня 2022, 14:04

Ділянки Сєвєродонецького та Лисичанського напрямку залишаються головними об'єктами наступу Росії.

Війська РФ Донбас
Росія готується підключити до війни проти України на Донбасі "резервістів-добровольців" - британська розвідка / Колаж УНІАН

Росія має намір розгорнути додаткові резерви для наступу на Донбас. Головними напрямками залишаються ділянки Сєвєродонецького та Лисичанського району. Посилення важких обстрілів вказує на спробу її військ посилити свої дії на північному Ізюмському напрямку. Про це заявили у Міністерстві оборони Великобританії.

Згідно з даними британської розвідки, сили оборони України продовжують утримувати оборонні позиції в районі Сєвєродонецька та Лисичанська, які окупанти наразі розглядають в якості ключових ділянок для наступу. Українські війська використовують лісисту місцевість для здійснення ефективних оборонних маневрів.

читайте такожУкраїнці вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Донбасі: карта експертів з ЄвропиРозвідники вказують, що росіяни намагаються повернути темп наступу на північній ділянці Ізюмського напрямку, про що свідчить тиждень важких обстрілів.

Росія готується застосувати резерви на Донбасі

У Міноборони Британії вважають, що найближчими тижнями російська окупаційна наступальна операція спиратиметься на ешелони резервних сил. Розгортання таких підрозділів, ймовірно, вже розпочалося.

Зокрема, мова йде про резерв бойової армії Росії – резервістів-добровольців, розгортання яких відбувається в якості цілих підрозділів. Вони зазвичай застосовуються для реалізації завдань з охорони тилу.

"Людський мобілізаційний ресурс - це значний резерв всіх ветеранів, які служили в регулярних збройних силах за останні п'ять років. Російська влада, ймовірно, використовує добровольців з цієї категорії для укомплектування третіх батальйонів у складі регулярних бригад", - зазначено у зведенні.

Підкреслюється, що незважаючи на постійну нестачу сил для війни проти України, російське керівництво, ймовірно, як і раніше, не готове до оголошення загальної мобілізації.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Війна Росії проти України на Донбасі

Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай 24 червня зробив заяву, згідно з якою українські війська отримали команду відійти від своїх позицій у Сєвєродонецьку. За його словами, російські війська 4 місяці щодня обстрілювали місто. Інфраструктуру знищео, пошкоджено або зруйновано 90% споруд.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупантам РФ вдалося досягти оперативного успіху у Луганській області. Українське командування вивело війська із Золотого та Гірського

Війська РФ повністю захопили місто Сєвєродонецьк, сказав мер міста Олександр Стрюк 25 червня. Вони вже призначили місцевого "коменданта" і намагаються наводити свої "порядки". Евакуація з Сєвєродонецька можлива тільки на захоплені окупантами території.

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