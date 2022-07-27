ЗСУ влучили ракетами по Антонівському залізничному мосту у Херсоні - гауляйтер Сальдо

Армія України нібито влучила двома ракетами по залізничному мосту у Херсоні / Колаж Людмила Денісова, Генштаб ЗСУ

Керівник створеної Росією окупаційної, мовляв, "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо стверджує, що ЗСУ нібито влучили двома ракетами по Антонівському залізничному мосту.

Зокрема, 27 липня він сказав про те, що українські війська били по Антонівському автомобільному мосту, але вище потрапили і в залізничну естакаду.

читайте також"Знищено не тільки Антонівський міст": Гіркін вже відверто боїться наступу ЗСУ на ХерсонТуди, за його словами, нібито прилетіли дві українські ракети.

"Ціллю ракетного обстрілу був Антонівський міст. І трохи вище за течією є залізничний міст - туди також дві ракети прилетіло", - підкреслив колаборант Володимир Сальдо.

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту

Армія України завдала артилерійських ударів по Антонівському мосту у захопленому російськими окупантами Херсоні пізно ввечері, 26 липня.

У середу вранці, 27 липня, представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк підтвердила інформацію, згідно з якою ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. За її словами, українські війська спрацювали філігранно та ювелірно.

Крім того, Гуменюк підкреслила, що війська України контролюють стратегічну логістику у Херсонській області. У зв'язку з цим росіяни не можуть налагодити забезпечення свого військового угруповання в регіоні.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що Антонівський міст пошкоджено. Стан естакади визначити складно. Однак зрозуміло, що на відновлення мосту окупантам потрібен час.

Самозвана "влада" перекрила рух на Антонівському мосту. Інший місцевий колаборант Кирило Стремоусов в істериці намагався пояснити ситуацію і, мовляв, сподівався, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщину не відбудеться.

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