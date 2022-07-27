УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

ЗСУ влучили ракетами по Антонівському залізничному мосту у Херсоні - гауляйтер Сальдо

27 липня 2022, 14:39

Логістику, якою користувалися окупанти Росії на Херсонщині, виведено з ладу.

Херсонська область
Армія України нібито влучила двома ракетами по залізничному мосту у Херсоні / Колаж Людмила Денісова, Генштаб ЗСУ

Керівник створеної Росією окупаційної, мовляв, "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо стверджує, що ЗСУ нібито влучили двома ракетами по Антонівському залізничному мосту.

Зокрема, 27 липня він сказав про те, що українські війська били по Антонівському автомобільному мосту, але вище потрапили і в залізничну естакаду.

читайте також"Знищено не тільки Антонівський міст": Гіркін вже відверто боїться наступу ЗСУ на ХерсонТуди, за його словами, нібито прилетіли дві українські ракети.

"Ціллю ракетного обстрілу був Антонівський міст. І трохи вище за течією є залізничний міст - туди також дві ракети прилетіло", - підкреслив колаборант Володимир Сальдо.

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту

Армія України завдала артилерійських ударів по Антонівському мосту у захопленому російськими окупантами Херсоні пізно ввечері, 26 липня.

У середу вранці, 27 липня, представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк підтвердила інформацію, згідно з якою ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. За її словами, українські війська спрацювали філігранно та ювелірно.

Крім того, Гуменюк підкреслила, що війська України контролюють стратегічну логістику у Херсонській області. У зв'язку з цим росіяни не можуть налагодити забезпечення свого військового угруповання в регіоні.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що Антонівський міст пошкоджено. Стан естакади визначити складно. Однак зрозуміло, що на відновлення мосту окупантам потрібен час.

Самозвана "влада" перекрила рух на Антонівському мосту. Інший місцевий колаборант Кирило Стремоусов в істериці намагався пояснити ситуацію і, мовляв, сподівався, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщину не відбудеться.

Дивіться онлайн новини Херсона

Інші новини:

ЗСУ Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:55

Африканська спека або тропічні зливи: якою погодою порадує серпень

23:28

"Посадили на дуже токсичний препарат": тяжкохвора Тишкевич поділилася невтішними новинами

23:27

Бантик на ядерній бомбі: російський художник зобразив Лаврова з ракетою замість дітородного органу

23:26

Стратегічна помилка: Арестович розповів про нові плани росіянВідео

23:13

Зірка "Vумії" набрав 270 кг. Шокуючі фото

Реклама
23:06

"Ми їх зламаємо": Зеленський прокоментував руйнування Антонівського мостуВідео

22:40

На крейсері "Москва" загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ - ЗМІВідео

22:30

Жах та страждання: Путін намагається тримати в заручниках весь світ - МЗС БританіїВідео

22:25

Лорак відпочиває: нова пасія ексчоловіка співачки показала соковите тіло в кричущому купальнику

21:48

У МЗС України рознесли заяву Лаврова щодо "готовності" Росії до переговорівВідео

21:44

У порядку похмільного марення: Медведєв розтікся в пустозвонних мріях про розпад України

21:34

Прикмети на 29 липня: які 5 речей не можна робити, щоб в будинок біду не впуститиВідео

21:20

"Мене це хвилює": Зеленський поділився, чого очікує від нового прем'єра БританіїВідео

21:17

Російські окупанти могли втратити в Україні до 125 тисяч осіб - The Economist

20:37

"Рука не здригнеться": Данілов пригрозив РФ деколонізацією та не виключив ударів у відповідьВідео

20:31

Військовий експерт пояснив, чому українці не мають права впадати в ілюзії щодо російських окупантів

20:22

Спокусливість і патріотизм: Надя Дорофєєва побалувала фанатів чуттєвим фото в бікіні

20:11

У запеклих боях під Бахмутом загинув талановитий журналіст

19:48

Погрожують Україні, але хочуть переговорів: політолог пояснив, чому Путін і Кремль впадають в істерику

19:38

Україну накриють сильні грози і зливи: синоптики розповіли, які області будуть "потопати"Відео

Реклама
19:36

Росія повинна виплатити по мільйону кожному українцю - полковник ЗСУВідео

19:31

Путін живе на смертельному протязіПогляд

19:30

Німеччина нарешті схвалила продаж Україні САУ Panzerhaubitze 2000

19:29

Рашизм як хвороба: телеканал 1+1 та команда Акіма Галімова готують новий документальний фільм про війну

19:00

Захищав наше небо: на війні загинув 28-річний льотчик Герой УкраїниВідео

18:34

Естонія на 5 років заборонила в'їзд групі" Руки вгору": Захарова вилаялася з піною біля рота

18:06

"ЗСУ просуваються": Віталій Кім назвав терміни знищення ракетних установок окупантівВідео

17:56

Фінансовий код за датою народження: як розрахувати, правильно розшифрувати і успішно використовувати

17:36

Вайкуле з хусткою на голові звернулася до шанувальників після чуток про рецидив раку

17:26

Манікюр для жінок за 50: 4 прості фокуси, щоб виглядати молодшою і радіти

17:23

Гороскоп на завтра 28 липня 2022: Ракам - розставання, Левам - подарунки долі, Водоліям - заздрістьВідео

17:18

В Україні впали ціни на автогаз: скільки коштує заправити автоВідео

17:16

В Україні заборонили "вибивати" борги за комуналку під час війни: які українці під це підпали

17:15

ЗСУ "перемололи" понад 50 окупантів на півдні та знищили склад боєприпасівВідео

17:04

Ціна питання - 10$: зрадник Царьов зібрався "штампувати" HIMARS в РосіїВідео

16:55

ВСУ могли вдарити по Антонівському мосту, коли війська РФ гнали по ньому техніку – радник глави ОВАВідео

16:29

84% українців назвали неприпустимими територіальні поступки у війні з РФ: нове опитування

16:12

Звільнити Херсонщину допоможуть два фактори: експерт розповів, коли окупанти почнуть тікатиВідео

15:59

Даша Астаф'єва в спокусливому образі з фільму "Леон" пригрозила агресорамВідео

15:38

Копія Кіркоров: співачка Стоцька поділилася рідкісними фото дітей

Реклама
15:34

Антонівський міст більше не працює: ЗСУ розбили логістику РФ на Херсонщині – ОВАВідео

15:29

"Це що, його дочка?": Ектор Хіменес-Браво вразив українців фото з коханою

15:26

"Це не ясельки, як у Чечні": окупант скаржиться, як ЗСУ знищують війська ПутінаВідео

15:15

"Можливості для цього є": В'ятрович пояснив, чому поточна війна з РФ може стати "останньою"

15:13

Неочікувані криваві події та розв'язка у війні: таролог розповіла, коли відчується полегшенняВідео

15:00

Неприємні подорожі і великий прибуток: названо небезпечні дати в серпні, яких варто уникатиВідео

14:54

Як не залишитися без заощаджень: чому передавати гроші з рук в руки погана прикмета

14:39

ЗСУ влучили ракетами по Антонівському залізничному мосту у Херсоні - гауляйтер СальдоВідео

14:36

"Марчело, Welcome back!": у Миколаїв заради боїв з окупантами повернувся легендарний генерал Марченко

14:28

Лариса Доліна в леопарді зобразила тверк і присіла з розставленими ногами

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти