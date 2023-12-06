СБУ атакували війська РФ: у ЗСУ з'явився коридор для ударів по Кримському мосту

Захист Кримського мосту пошкоджено, і сили оборони України можуть завдати вдалого удару по естакаді глави РФ Володимира Путіна, вважає Денис Чистіков.

https://glavred.net/ukraine/sbu-moshchno-atakovali-voyska-rf-u-vsu-poyavilsya-koridor-dlya-udarov-po-krymskomu-mostu-10522765.html Посилання скопійоване

Україна створює умови для подальших ударів по Кримському мосту - Чистіков / Колаж: Главред, фото: АрміяInform, Telegram

Служба безпеки України провела спеціальну операцію в окупованому агресором Росією Криму і уразила низку важливих ворожих військових об'єктів. Спецоперація створила коридор можливостей для подальших ударів ЗСУ по Кримському мосту, захист якого пошкоджено. Про це заявив заступник постійного представника президента у Криму Денис Чистіков.

Як повідомляє Радіо НВ, він розповів про те, що, судячи з ситуації, БПЛА уразили потрібні цілі.

"Нічна атака активно коментувалися місцевими жителями в телеграм-каналах. Вони не вказували точні прильоти і місця вибухів. Але крім того, що працює ППО, вони вказували і про вибухи на землі, що може свідчити про те, що все ж безпілотні апарати досягли своєї цілі", - вважає Чистиков. відео дня

Чиновник додав, що були повідомлення про вибухи у Керчі, Феодосії і Севастополі. Пізніше інформацію "приховали". У Міноборони РФ, як зазвичай, "все збили".

У Криму пошкоджено нафтовий термінал і знищено системи ППО

Втім, місцеві жителі заявили про пошкодження нафтового терміналу в захопленій Феодосії.

"Для розуміння: нафтовий термінал - це 30 великих ємностей, на яких зберігаються паливно-мастильні матеріали. І це, на даний час, фактично є тим джерелом для постачання паливно-мастильних матеріалів для військового угруповання, яке розташоване на території тимчасово окупованого Криму і використовується Російською Федерацією для участі в подальшій "спеціальній військовій операції", - пояснив Чистіков.

Україна створює умови для подальших ударів по військах РФ у Криму

За словами чиновника, атаки та пошкодження систем протиповітряної оборони російських окупантів на півострові вказують на підготовку ЗСУ до нових ударів по ворогу.

"Це вказує на те, що Збройні Сили України створюють умови для подальших активних атак. І ми бачимо, що по руху безполітиків зазначені системи ППО знищуються", - вважає Чистиков.

Крім того, він акцентував увагу на знищенні ППО РФ у Криму на шляху до Керчі і ураження системи на Арабатській стрілці, "які теж за маршрутом руху безпілотних апаратів до так званого Кримського мосту".

Внаслідок подібних дій Україна отримує нові можливості для ударів по Кримському мосту.

"Як вже вказали представники ГУР України, зараз пошкоджено захист Кримського мосту. Окупаційна влада заявила, що вони протягом двох тижнів його відновлять. Йдеться про різні плавучі контейнери, які захищали його. І це коридор можливостей для України, зокрема Збройних сил України, зробити вдалу атаку по ньому", - підкреслив Денис Чистіков.

Вибухи у Криму

У Криму 5 грудня прогриміло близько 30 вибухів - місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, проліт ракет і роботу ППО російських окупантів. Загарбники перекривали Кримський міст. Передбачалося, що метою ударів міг стати суднобудівний завод.

У Феодосії дрони атакували нафтобазу окупантів, розповіли у моніторинговій групі Кримський вітер. Морський нафтовий термінал був атакований двома безпілотниками. На території терміналу розташовано близько 30 резервуарів для палива.

Військові об'єкти РФ у Криму атакувала СБУ, повідомили українські ЗМІ з посиланням на свої джерела. Вказувалося, що ударами дронів були вражені радіолокаційна система Небо-М у районі селища Багерове, стоянка вертольотів, РЛС П-18 Терек і система управління зенітно-ракетних підрозділів Байкал-1м біля населеного пункту Стрілкове.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.