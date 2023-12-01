Із семи лишилась лише одна баржа: шторм повністю зруйнував "захист" Кримського мосту

Шторм, який вирував у Чорному морі декілька днів тому, повністю зруйнував всю оборону Кримського мосту, яку будували окупанти.

https://glavred.net/ukraine/iz-semi-lishilas-lishe-odna-barzha-shtorm-povnistyu-zruynuvav-zahist-krimskogo-mostu-10521481.html Посилання скопійоване

Шторм зруйнував захист Кримського мосту / Колаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, twitter.com/MT_Anderson

Російські окупанти втратили оборонні спорудження Кримського мосту. Цю оборону знищив потужний шторм, який кілька днів тому вирував у Чорному морі. Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував аналітик MT_Anderson на своїй сторінці у Twitter.

На знімках видно, що водою змило чи затопило більшість барж, які розміщувались біля мосту:

3 баржі повністю затопило,

1 баржа частково затоплена,

2 баржі повністю змило,

1 баржа на плаву, але ні до чого не прив'язана.

Аналітик опублікував супутникові знімки за 4 жовтня та 28 листопада цього року, на яких видно наслідки шторму для окупантів.

відео дня

Шторм зруйнував захист Кримського мосту / фото: twitter.com/MT_Anderson

Шторм зруйнував захист Кримського мосту / фото: twitter.com/MT_Anderson

Знищення Кримського мосту

Нещодавно стало відомо про те, що окупанти намагаються врятувати Кримський міст. Ворог посилив оборону мосту та постійно перекидає кораблі з порту в порт. Однак ворог намагається уникати заходу в Севастополь, бо ЗСУ час від часу атакують цілі.

Пізніше у ВМСУ зазначили, що ніякий захист не допоможе окупантам та натякнули на удари по Кримському мосту. Українські сили не приховують, що Кримський міст, який є основним логістичним маршрутом окупантів на півдні, залишається ціллю ЗСУ для завдання ударів.

Згодом у ГУР спрогнозували сценарій остаточного знищення Кримського мосту. За прогнозом, ситуація з Керченським мостом вирішиться "тоді, коли потрібно".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.