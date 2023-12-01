Із семи лишилась лише одна баржа: шторм повністю зруйнував "захист" Кримського мосту

Російські окупанти втратили оборонні спорудження Кримського мосту. Цю оборону знищив потужний шторм, який кілька днів тому вирував у Чорному морі. Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував аналітик MT_Anderson на своїй сторінці у Twitter.
На знімках видно, що водою змило чи затопило більшість барж, які розміщувались біля мосту:
- 3 баржі повністю затопило,
- 1 баржа частково затоплена,
- 2 баржі повністю змило,
- 1 баржа на плаву, але ні до чого не прив'язана.
Аналітик опублікував супутникові знімки за 4 жовтня та 28 листопада цього року, на яких видно наслідки шторму для окупантів.
Знищення Кримського мосту
Нещодавно стало відомо про те, що окупанти намагаються врятувати Кримський міст. Ворог посилив оборону мосту та постійно перекидає кораблі з порту в порт. Однак ворог намагається уникати заходу в Севастополь, бо ЗСУ час від часу атакують цілі.
Пізніше у ВМСУ зазначили, що ніякий захист не допоможе окупантам та натякнули на удари по Кримському мосту. Українські сили не приховують, що Кримський міст, який є основним логістичним маршрутом окупантів на півдні, залишається ціллю ЗСУ для завдання ударів.
Згодом у ГУР спрогнозували сценарій остаточного знищення Кримського мосту. За прогнозом, ситуація з Керченським мостом вирішиться "тоді, коли потрібно".
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