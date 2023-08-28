"Когось відправлять в ГУЛАГ": у Лаврова визнали Крим українським, опубліковано фото

Посольство РФ розмістило незвичайне повідомлення, присвячене черговому саміту організації БРІКС.

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Крим позначили українським / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, @EmbassyofRussia

На офіційній сторінці посольства РФ в Південній Африці опублікували карту, на якій Крим позначений як територія України.

У соцмережі X посольство РФ розмістило повідомлення, присвячене черговому саміту організації БРІКС.

Причому до нього було прикріплено кольорове зображення карти світу, на якій позначені країни-члени БРІКС.

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Серед них позначена і РФ, причому колір країни-агресора відрізняється від кольору Криму, який позначений як частина України.

"Реальність нового багатополярного світу", - йдеться у підпису.

/ @EmbassyofRussia

Відзначимо, що карта з українським Кримом викликала безліч відгуків і коментарів користувачів в мережі:

"Ой, Крим це не Росія? Добре";

"Приємно, що ви знову визнаєте українські кордони 1991 року, які Путін також підтвердив у 2003 році";

"Когось відправлять до ГУЛАГу";

"Радий, що ви, негідники, глибоко всередині знаєте, що Крим - це Україна";

"Хороша карта";

"Ще одне посольство, яке показує, що Крим є частиною України. Чудова робота!";

"Принаймні, ви бачите Крим частиною України";

"Ах, здається, ви починаєте розуміти, що Крим — український і там, де закінчуються російські кордони. Маленькими кроками, продовжуйте";

"Крим - частина України, це добре".

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк розповів про те, що контроль вогнем над "коридором" до Криму все ближче. Закликів до "переговорів" з агресором Росією або зупинення поставок зброї Україні незабаром може стати більше, вважає Михайло Подоляк.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розкрив деталі удару по окупантах у Криму. В результаті удару знищена пускова установка зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф".

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