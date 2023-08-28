"Когось відправлять в ГУЛАГ": у Лаврова визнали Крим українським, опубліковано фото

На офіційній сторінці посольства РФ в Південній Африці опублікували карту, на якій Крим позначений як територія України.
У соцмережі X посольство РФ розмістило повідомлення, присвячене черговому саміту організації БРІКС.
Причому до нього було прикріплено кольорове зображення карти світу, на якій позначені країни-члени БРІКС.
Серед них позначена і РФ, причому колір країни-агресора відрізняється від кольору Криму, який позначений як частина України.
"Реальність нового багатополярного світу", - йдеться у підпису.
Відзначимо, що карта з українським Кримом викликала безліч відгуків і коментарів користувачів в мережі:
- "Ой, Крим це не Росія? Добре";
- "Приємно, що ви знову визнаєте українські кордони 1991 року, які Путін також підтвердив у 2003 році";
- "Когось відправлять до ГУЛАГу";
- "Радий, що ви, негідники, глибоко всередині знаєте, що Крим - це Україна";
- "Хороша карта";
- "Ще одне посольство, яке показує, що Крим є частиною України. Чудова робота!";
- "Принаймні, ви бачите Крим частиною України";
- "Ах, здається, ви починаєте розуміти, що Крим — український і там, де закінчуються російські кордони. Маленькими кроками, продовжуйте";
- "Крим - частина України, це добре".
Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк розповів про те, що контроль вогнем над "коридором" до Криму все ближче. Закликів до "переговорів" з агресором Росією або зупинення поставок зброї Україні незабаром може стати більше, вважає Михайло Подоляк.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розкрив деталі удару по окупантах у Криму. В результаті удару знищена пускова установка зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф".
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