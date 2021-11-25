Військова атака на Україну призведе до удару по Росії: Кулеба зробив різке попередження Москві

Ми не намагаємося зрозуміти, що в голові у Путіна - Кулеба / УНІАН

Росії краще не нападати на Україну, тому що за такого сценарію Москва заплатить занадто дорогу ціну. Київ не намагається зрозуміти логіку рішень Кремля, проте попереджає російську владу про наслідки. Наразі завданням дипломатів є організація високого рівня підтримки на міжнародному рівні для того, щоб уникнути посилення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу у четвер, 25 листопада, він сказав про те, що Росії слід було б подумати перед тим, як йти на військову операцію проти України. На даний момент перед дипломатами стоїть завдання забезпечення ситуації, за якої не буде ескалації конфлікту.читайте такожУ Путіна попередили про напад на Україну у разі вступу країни до НАТО

"Ми не намагаємося зрозуміти, що в голові у Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб в ній з'явилося чітке розуміння: новий напад на Україну занадто дорого коштуватиме, тому не варто цього робити", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Війна Росії та України

Відомі американські видання The Washington Post і Politico раніше повідомили про маневри військ Росії біля кордонів України. Свої відомості вони підкріпили супутниковими знімками, на яких фіксується пересування російських військових підрозділів.

Реклама

У НАТО сказали про те, що Альянс встановив велику кількість російського військового контингенту біля кордонів ккраїнської держави. Причому в блоці безпеки Заходу вважають, що Росія може піти на військову інтервенцію в Україну.

Посол у Німеччині Андрій Мельник сказав, що Україна вкрай стурбована ситуацією на кордоні і побоюється військового вторгнення Росії. Ситуація аналогічна 2014 року, коли почався російсько-український збройний конфлікт.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков звинуватив Київ у, мовляв, планах щодо деокупації Донбасу військовим шляхом. Він назвав такі "наміри" "червоними лініями" для Кремля. При цьому, як стверджує Пєсков, подібному сценарію нібито сприяють постачання Україні зброї з боку Північноатлантичного альянсу.

Главред рекомендує: