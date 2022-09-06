Верховний суд повністю і безповоротно заборонив партію Шарія / колаж УНІАН, скріншот з відео

У вівторок, 6 вересня 2022 року, Верховний Суд остаточно заборонив діяльність партії скандального і путіністськи налаштованого блогера Анатолія Шарія в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Верховного Суду в месенджері Telegram.

Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у вівторок переглянув в апеляційному порядку справу № П/857/1/22 Про заборону діяльності.

Партія просила скасувати рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, який заборонив її роботу в Україні і передав майно, кошти та інші активи цієї партії у власність держави.

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Верховний Суд прийняв постанову, яка залишає апеляційну скаргу партії Шарія без задоволення, а рішення першої інстанції — без змін.

"Рішення остаточне і оскарженню не підлягає", - підкреслили у Верховному суді.

Затримання Шарія в Іспанії

5 травня стало відомо, що Анатолія Шарія затримали правоохоронці в Іспанії. В СБУ зазначили, що затримання стало можливим завдяки тісній роботі з офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами і в результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

В Україні Шарія підозрювати у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

Пізніше, 14 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Документ 7172-1 передбачає заборону політичних партій, програмні цілі яких спрямовані на виправдання, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ проти України, а також на виправдання.

16 червня у Львові Апеляційний суд № 8 заборонив партію Шарія

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