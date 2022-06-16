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Шарій залишився без партії

16 червня 2022, 17:25

Представники "Партії Шарія" на засідання суду не з'явилися, проте вони ще раз можуть спробувати оскаржити цю заборону в українському Верховному суді.

Шарій, партія
У Львові суд заборонив заборонив "партію Шарія" / колаж УНІАН, скріншот з відео

У Львові апеляційний суд № 8 заборонив скандально відому своєю проросійськістю партію Анатолія Шарія. Про це повідомляють представники "Руху "Чесно".

"Восьмий Апеляційний суд Львова заборонив "Партію Шарія". Це друга спроба Мін'юсту заборонити цю проросійську партію, і вона нарешті стала результативною. Вперше СБУ вимагала заборонити "Партію Шарія" в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому", ‒ розповіли вони.

Також повідомляється, що все офіційне майно партії Шарія має бути передано на користь держави України.

Також відомо, що "Партія Шарія" стала вже дев'ятою за рахунком партією, діяльність якої заборонена в судовому порядку. А апеляцію на заборону діяльності іншої проросійської партії, ОПЗЖ, суд розглядатиме 20 червня нинішнього року.

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Затримання Шарія в Іспанії

У четвер, 5 травня, стало відомо, що Шарія затримали правоохоронці в Іспанії. В СБУ зазначили, що затримання стало можливим завдяки тісній роботі з офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами і в результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

В Україні Шарія підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

Пізніше, 14 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Документ 7172-1 передбачає заборону політичних партій, програмні цілі яких спрямовані на виправдання, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ проти України, а також на виправдання дій проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях.

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Автор: Єгор Бунін
новини Львова Анатолій Шарій новини України
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