Верховна Рада у траурі: не стало відомого депутата та екс-міністра України

Не стало народного депутата України V, VI та VII скликань Валерія Кальченка. Сумну звістку повідомили в Верховній Раді.
Кальченко також займав посаду міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
"Будучи народним депутатом України обіймав посаду голови підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, управління радіоактивно забрудненими територіями, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, працював у складі Комісії Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу", — ідеться у повідомленні.відео дня
Окрім цього, Валерій Кальченко нагороджений орденом "За заслуги" III та II ступенів.
Кого ще втратила Верховна Рада - останні новини
Главред повідомляв, що не стало народного депутата України трьох скликань Андрія Іванчука. Нардеп був обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання як безпартійний самовисуванець по 88-му округу (Івано-Франківська область).
Також, на жаль, в жовтні помер народний депутат України Олег Макаров. Політика не стало на 59 році життя. Він останніми роками був юристом, секретарем Комітету ВРУ з правової політики, членом Етичної комісії всеукраїнської організації "Асоціації правників України" та громадським діячем.
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Що відомо про Верховну Раду?
Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади, що вповноважений ухвалювати закони, пише Відіпедія.
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