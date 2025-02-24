Верховна Рада у траурі: не стало відомого депутата та екс-міністра України

Політик був нагороджений орденом "За заслуги" III та II ступенів.

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Не стало народного депутата України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Не стало народного депутата України V, VI та VII скликань Валерія Кальченка. Сумну звістку повідомили в Верховній Раді.

Кальченко також займав посаду міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

"Будучи народним депутатом України обіймав посаду голови підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, управління радіоактивно забрудненими територіями, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, працював у складі Комісії Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу", — ідеться у повідомленні. відео дня

Окрім цього, Валерій Кальченко нагороджений орденом "За заслуги" III та II ступенів.

Помер народний депутат трьох скликань Валерій Кальченко / фото: Верховна Рада

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Главред повідомляв, що не стало народного депутата України трьох скликань Андрія Іванчука. Нардеп був обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання як безпартійний самовисуванець по 88-му округу (Івано-Франківська область).

Також, на жаль, в жовтні помер народний депутат України Олег Макаров. Політика не стало на 59 році життя. Він останніми роками був юристом, секретарем Комітету ВРУ з правової політики, членом Етичної комісії всеукраїнської організації "Асоціації правників України" та громадським діячем.

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Що відомо про Верховну Раду? Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади, що вповноважений ухвалювати закони, пише Відіпедія.

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