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Мобілізація в Україні зменшила темпи: показники виконані, але її можуть продовжити – ЗСУ

2 травня 2022, 15:53

Держава проводить доукомплектування Збройних сил, заходи йдуть за планом, сказав Роман Горбач.

ВСУ
В Україні мобілізація йде за планом, за необхідності її можуть продовжити після 24 травня - ЗСУ / УНІАН

На початок травня загальна мобілізація в Україні зменшила темпи. Показники за кількістю і якістю людей виконані на 100%. Основна комплектація Збройних сил та інших структур оборони проходила наприкінці лютого і на початку березня. Наразі проводиться доукомплектування і поповнення військових частин людьми. Заходи проходять згідно з планом, однак у разі необхідності мобілізацію буде продовжено і після 24 травня. Про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Під час свого брифінгу в понеділок, 2 травня, він розповів про те, що кількісно-якісні показники мобілізації виконані на 100%. Темпи набору суттєво знизилися - основні етапи комплектування проходили наприкінці лютого і початку березня. Наразі проходить доукомплектування. Процес йде за планом.

читайте такожВійськова мобілізація в Україні: кого призивають у ЗСУ в першу і другу черги"Мобілізація триває вже значно меншими темпами, але не тому, що щось не виходить, а тому, що наприкінці лютого і на початку березня більшою мірою були укомплектовані Збройні сили України та інші складові сил оборони. Зараз ми проводимо тільки доукомплектування, поповнення військових частин людьми. Наразі темпи набагато нижчі, але мобілізація йде за планом", - сказав Горбач.

Також він додав, що за законом мобілізація закінчується 24 травня, однак її можуть продовжити у тому випадку, якщо потрібно буде поповнити ряди військових частин.

"Все залежатиме від обстановки на даний період. Якщо буде необхідно поповнювати ряди наших військових частин, керівництво країни у разі необхідності може ухвалити рішення щодо продовження термінів мобілізації", - підкреслив Роман Горбач.

Мобілізація в Україні

Глава РФ Володимир Путін вранці, 24 лютого, оголосив про початок військових дій проти України. Фактично війну він назвав "спеціальною військовою операцією". Російські війська вторглися на територію української держави зі своєї країни і з території Білорусі. Почалися ракетні та авіаційні бомбардування об'єктів військової, цивільної та критичної інфраструктури України.

Війна триває. Сили оборони України продовжують відбивати напад російських військ.

В Україні 25 лютого оголосили загальну військову мобілізацію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який було затверджено Верховною Радою 3 березня. Мобілізація триває 90 днів на всій території України, крім окупованих Криму та Донбасу. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років.

Чотири хвилі мобілізації до ЗСУ

Перша черга - колишні військовослужбовці до 40 років з бойовим досвідом, які відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Друга черга - це призов військових, які проходили службу до 2014 року або раніше служили за контрактом.

Третя черга (мобілізаційний резерв) передбачає призов військовозобов'язаних, які закінчили військові кафедри вузів і стали офіцерами запасу.

Четверта черга (громадський резерв) - призов громадян, які підходять за критеріями для призову на військову службу.

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