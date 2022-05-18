В Україні можуть продовжити воєнний стан і терміни мобілізації: Зеленський вніс у Раду законопроєкти

В Україні можуть продовжити воєнний стан і терміни мобілізації/ Facebook АТО, Офіс президента

Глава Української держави Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, які передбачають продовження терміну дії воєнного стану в Україні і терміну проведення загальної мобілізації у нашій державі.

Про це повідомляється на сайті Ради. Проте тексти проєктів законів №7389 та №7390 поки що відсутні. Варто зазначити, що раніше воєнний стан продовжувався на 30 днів.

Зазначається, що обидва законопроєкти подали у ВР у середу, 18 травня.

Нагадаємо, в Україні був введений режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року – одразу після початку широкомасштабного вторгнення Росії на території України.

Потім воєнний стан двічі продовжували на 30 днів – депутати Верховної Ради голосували за це 15 березня і 21 квітня. Поки що він діє до 25 травня.

Що передбачає воєнний стан

Згідно із законом Про воєнний стан, в Україні може вводитися:

обов'язкова трудова повинність,

відчуження особистого майна,

обмеження на пересування,

комендантська година,

заборона на торгівлю зброєю та алкоголем,

заборона на масові заходи та страйки,

обмеження роботи засобів зв'язку та Інтернету,

заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

Раніше Арестович розповів, яку команду отримали російські окупанти. Російська армія отримала вказівку захопити позиції, на яких буде зручніше оборонятися – вони займають пагорби, населені пункти і природні рубежі.

Також раніше Подоляк назвав стратегічну мету Кремля. За його словами, розв’язуючи широкомасштабну війну проти України, країна-агресорка РФ розраховувала посварити увесь світ. Проте Кремль не очікував зіткнутися з тим, яким згуртованим виявився світ проти їхньої агресії.

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