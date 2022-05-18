В Україні можуть продовжити воєнний стан і терміни мобілізації: Зеленський вніс у Раду законопроєкти

Проєкти законів подали 18 травня.
Глава Української держави Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, які передбачають продовження терміну дії воєнного стану в Україні і терміну проведення загальної мобілізації у нашій державі.
Про це повідомляється на сайті Ради. Проте тексти проєктів законів №7389 та №7390 поки що відсутні. Варто зазначити, що раніше воєнний стан продовжувався на 30 днів.
Зазначається, що обидва законопроєкти подали у ВР у середу, 18 травня.
Нагадаємо, в Україні був введений режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року – одразу після початку широкомасштабного вторгнення Росії на території України.
Потім воєнний стан двічі продовжували на 30 днів – депутати Верховної Ради голосували за це 15 березня і 21 квітня. Поки що він діє до 25 травня.
Що передбачає воєнний стан
Згідно із законом Про воєнний стан, в Україні може вводитися:
- обов'язкова трудова повинність,
- відчуження особистого майна,
- обмеження на пересування,
- комендантська година,
- заборона на торгівлю зброєю та алкоголем,
- заборона на масові заходи та страйки,
- обмеження роботи засобів зв'язку та Інтернету,
- заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.
Раніше Арестович розповів, яку команду отримали російські окупанти. Російська армія отримала вказівку захопити позиції, на яких буде зручніше оборонятися – вони займають пагорби, населені пункти і природні рубежі.
Також раніше Подоляк назвав стратегічну мету Кремля. За його словами, розв’язуючи широкомасштабну війну проти України, країна-агресорка РФ розраховувала посварити увесь світ. Проте Кремль не очікував зіткнутися з тим, яким згуртованим виявився світ проти їхньої агресії.
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