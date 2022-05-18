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В Україні можуть продовжити воєнний стан і терміни мобілізації: Зеленський вніс у Раду законопроєкти

18 травня 2022, 13:21

Проєкти законів подали 18 травня.

В Україні можуть продовжити воєнний стан і терміни мобілізації/ Facebook АТО, Офіс президента

Глава Української держави Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, які передбачають продовження терміну дії воєнного стану в Україні і терміну проведення загальної мобілізації у нашій державі.

Про це повідомляється на сайті Ради. Проте тексти проєктів законів №7389 та №7390 поки що відсутні. Варто зазначити, що раніше воєнний стан продовжувався на 30 днів.

Зазначається, що обидва законопроєкти подали у ВР у середу, 18 травня.

Нагадаємо, в Україні був введений режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року – одразу після початку широкомасштабного вторгнення Росії на території України.

Потім воєнний стан двічі продовжували на 30 днів – депутати Верховної Ради голосували за це 15 березня і 21 квітня. Поки що він діє до 25 травня.

Що передбачає воєнний стан

Згідно із законом Про воєнний стан, в Україні може вводитися:

  • обов'язкова трудова повинність,
  • відчуження особистого майна,
  • обмеження на пересування,
  • комендантська година,
  • заборона на торгівлю зброєю та алкоголем,
  • заборона на масові заходи та страйки,
  • обмеження роботи засобів зв'язку та Інтернету,
  • заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

Раніше Арестович розповів, яку команду отримали російські окупанти. Російська армія отримала вказівку захопити позиції, на яких буде зручніше оборонятися – вони займають пагорби, населені пункти і природні рубежі.

Також раніше Подоляк назвав стратегічну мету Кремля. За його словами, розв’язуючи широкомасштабну війну проти України, країна-агресорка РФ розраховувала посварити увесь світ. Проте Кремль не очікував зіткнутися з тим, яким згуртованим виявився світ проти їхньої агресії.

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