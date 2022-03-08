В Китаї виступили за переговори України з РФ та пообіцяли нам гуманітарну допомогу

Сі Цзіньпін шкодує, що на європейському континенті "знову спалахнула пожежа війни".
Голова КНР Сі Цзіньпін провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцем у форматі відеосаміту.
Сторони обговорили вторгнення Росії в Україну, а також співпрацю Пекіна з Євросоюзом, пишуть росЗМІ.
За підсумками зустрічі Сі Цзіньпін висловив стурбованість поточною ситуацією в Україні.
- Китай шкодує, що на європейському континенті "знову спалахнула пожежа війни" дотримується позиції необхідності поважати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн, а також основні цілі і принципи Статуту ООН.
- Пекін закликає серйозно ставитися до закономірних занепокоєннь у сфері безпеки всіх держав і також вітає зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту.
- Пріоритетом у врегулюванні "української кризи" є припинення ескалації та недопущення виходу ситуації з-під контролю.
- Китай цінує зусилля Франції та Німеччини щодо врегулювання ситуації в Україні і готовий підтримувати взаємодію і координацію з країнами з цього питання.
- Пекін привал підтримувати мирні переговори між Росією і Україною і сприяти тому, щоб обидві сторони продовжували діалог.
- КНР закликав інші країни до максимальної стриманості і недопущення великомасштабної гуманітарної кризи.
- Китай вже висунув гуманітарну ініціативу щодо України і готовий надати країні подальшу гуманітарну допомогу.
- Санкції, введені через ситуацію на Україні, здатні зробити негативний вплив на стабільність глобальних фінансів, енергетики і ланцюжків поставок. Обмежувальні заходи стануть новим тягарем для світової економіки.
- Китай закликав інші країни до спільних зусиль для зниження негативного впливу кризи.
Раніше міністр закордонних справ Китаю Вана і заявив, що офіційний Пекін готовий стати посередником між Росією і Україною.
Нагадаємо, раніше Ван і заявляв, що ситуація в Україні дійшла до такого стану, якого не хоче бачити китайська сторона,
"Українське питання складне і заплутане, воно пов'язане не тільки з базовими нормами міжнародних відносин, але і з інтересами безпеки всіх сторін, необхідно зосередити увагу не тільки на вирішенні нинішньої кризи, а й на довгостроковий мир і стабільність в регіоні", - сказав дипломат.
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