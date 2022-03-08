В Китаї виступили за переговори України з РФ та пообіцяли нам гуманітарну допомогу

Сі Цзіньпін / GettyImages

Голова КНР Сі Цзіньпін провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцем у форматі відеосаміту.

Сторони обговорили вторгнення Росії в Україну, а також співпрацю Пекіна з Євросоюзом, пишуть росЗМІ.

За підсумками зустрічі Сі Цзіньпін висловив стурбованість поточною ситуацією в Україні.

Китай шкодує, що на європейському континенті "знову спалахнула пожежа війни" дотримується позиції необхідності поважати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн, а також основні цілі і принципи Статуту ООН.

Пекін закликає серйозно ставитися до закономірних занепокоєннь у сфері безпеки всіх держав і також вітає зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту.

Пріоритетом у врегулюванні "української кризи" є припинення ескалації та недопущення виходу ситуації з-під контролю.

Китай цінує зусилля Франції та Німеччини щодо врегулювання ситуації в Україні і готовий підтримувати взаємодію і координацію з країнами з цього питання.

Пекін привал підтримувати мирні переговори між Росією і Україною і сприяти тому, щоб обидві сторони продовжували діалог.

КНР закликав інші країни до максимальної стриманості і недопущення великомасштабної гуманітарної кризи.

Китай вже висунув гуманітарну ініціативу щодо України і готовий надати країні подальшу гуманітарну допомогу.

Санкції, введені через ситуацію на Україні, здатні зробити негативний вплив на стабільність глобальних фінансів, енергетики і ланцюжків поставок. Обмежувальні заходи стануть новим тягарем для світової економіки.

Китай закликав інші країни до спільних зусиль для зниження негативного впливу кризи.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Вана і заявив, що офіційний Пекін готовий стати посередником між Росією і Україною.

Нагадаємо, раніше Ван і заявляв, що ситуація в Україні дійшла до такого стану, якого не хоче бачити китайська сторона,

"Українське питання складне і заплутане, воно пов'язане не тільки з базовими нормами міжнародних відносин, але і з інтересами безпеки всіх сторін, необхідно зосередити увагу не тільки на вирішенні нинішньої кризи, а й на довгостроковий мир і стабільність в регіоні", - сказав дипломат.

Читайте також: