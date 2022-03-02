Китай докладе всіх зусиль до припинення російської агресії

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проводить телефонна розмова зі своїм колегою з КНДР Ван Ї.Темою обговорення стала російська агресія в Україні.

Дмитро Кулеба звернувся до Ван Ї з проханням взяти участь у врегулюванні конфлікту, використовуючи рівень відносин між Пекіном і Москвою. Головною метою стане припинення війни проти України.

Китайський міністр запевнив Дмитра Кулебу в готовності Китаю докладати всіх зусиль з припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, в тому числі як постійний член Ради Безпеки ООН.

Як зазначає китайська сторона розмова відбулася з ініціативи офіційного Києва.

Раніше Главред повідомляв, що віце-прем'єр Ірина Верещук звернулася до Червоного Хреста з проханням зупинити гуманітарну катастрофу на Донбасі.

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Також ми писали, що Китай відреагував на рішення президента РФ Володимира Путіна про приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

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