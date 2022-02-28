Ядерна загроза Путіна: Китай застеріг Росію

Китай закликав Росію до стриманості / Reuters

Китай відреагував на погрози Росії з приводу ядерної зброї і закликав Кремль до стриманості.

Реакція надійшла після рішення президента РФ Володимира Путіна про приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності, повідомляє Spiegel.

"Всі сторони повинні зберігати спокій, проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації", - сказав речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, відповідаючи на запитання журналістів у Пекіні щодо заяви Путіна, яка була сприйнята як загроза, хоча він конкретно не згадав про ядерну зброю.

Підкреслюється, що Китай підтримує всі зусилля з розрядки військового протистояння і мирного політичного рішення, заявив представник Китаю.

Крім того, прессекретар підкреслив, що Китай і Росія є "стратегічними партнерами", але не "союзниками". Китай визначає свою власну позицію і політику в кожному окремому випадку.

Реклама

Нагадаємо, 27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.