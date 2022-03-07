Китай готовий стати посередником між Україною і Росією - очільник МЗС КНР

Прапор Китаю / Reuters

Офіційний Пекін готовий стати посередником між Росією і Україною. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву міністрі закордонних справ Китаю Вана І.

"Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів і працювати з міжнародним співтовариством для здійснення необхідного посередництва, коли це буде потрібно", - заявив він.

Ван І каже, що підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, які спрямовані на врегулювання ситуації в рамках російської агресії проти України.

В окремому обміні думками Ван І, тим не менш, підтвердив, що дружба між Росією і Китаєм "міцна як скеля" і являє собою "одні з найважливіших двосторонніх відносин у світі".

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"Розвиток китайсько-російських відносин має чітку історичну логіку і потужну внутрішню рушійну силу. Дружба між двома народами міцна як скеля, а перспективи двостороннього співробітництва райдужні", ‒ підсумував міністр.

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Нагадаємо, раніше Ван І заявляв, що ситуація в Україні дійшла до такого стану, якого не хоче бачити китайська сторона,

"Українське питання складне і заплутане, воно пов'язане не тільки з базовими нормами міжнародних відносин, але і з інтересами безпеки всіх сторін, необхідно зосередити увагу не тільки на вирішенні нинішньої кризи, а й на довгостроковий мир і стабільність в регіоні", - сказав дипломат.

У зв'язку з цим, за словами Ван І, КНР пртзивает поважати і захищати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн, а також наполягає на мирному врегулюванні суперечок за допомогою діалогу.