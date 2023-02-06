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Звільнення Резнікова з посади міністра оборони відклали

6 лютого 2023, 11:31
Очікується призначення керівників МВС і СБУ, проте кадрових змін у сфері оборони наразі не буде, сказав глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.
Звільнення Резнікова з посади міністра оборони відклали
Резніков залишається на посаді міністра оборони України / УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков поки залишається на своєму посту, кадрові зміни у відомстві відкладені. Влада очікує на призначення керівників Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. Про це заявив очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що кадрових змін у сфері оборони цього тижня не передбачено.

"Кадрові зміни у сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", - сказав Арахамія.

Водночас він підкреслив, що очікується призначення глав МВС і СБУ.

Народна депутатка від СН, заступниця голови Комітету ВР з питань національної безпеки Мар'яна Безугла на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook також підтвердила, що рішень щодо кадрових змін в Міноборони і Мінстратегпромі поки що не буде.

"Що стосується Міноборони і Мінстратегпрому, поки призупинили (рішення щодо зміни керівництва в міністерствах, - ред.), на цьому тижні відставок і призначень не буде", - зазначила нардепка.

Як пояснила парламентарка, це пов'язано з ризиками для системи, які можуть виникнути в умовах загрози нового наступу Росії і очікування дев'ятого Рамштайна.

Можлива відставка Олексія Резнікова

Видання Українська правда та інші ЗМІ 5 лютого повідомили, що Олексій Резніков залишить пост міністра оборони. Журналісти з посиланням на свої джерела назвали його наступником керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Пізніше сам Резніков не виключив своєї відставки.

"Рішення бути мені міністром оборони чи ні ухвалює одна людина - Верховний головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням Президента, я буду приймати ті чи інші рішення, а далі робити те, що мені запропонує глава держави", - зазначив міністр.

Увечері того ж дня глава фракції Слуга народу Давид Арахамія сказав, що влада вирішила перевести Олексія Резнікова на пост міністра стратегічної промисловості. Також він додав, що новим главою Міноборони повинен стати Кирило Буданов.

Загроза наступу Росії:

Міноборони України Давид Арахамія Олексій Резніков Мар'яна Безугла
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