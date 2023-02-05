Резнікова можуть звільнити з Міноборони, його місце займе Буданов - ЗМІ

Олексій Резніков залишиться в команді та може стати новим міністром юстиції. При цьому Буданов вже шукає собі заміну в ГУР.

Місце Олексія Резнікова в Міноборони може зайняти Кирило Буданов / Фото УНІАН

Вже наступного тижня міністр оборони Олексій Резніков залишить свою посаду. Його місце, найімовірніше, займе чинний начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це пише Українська правда з посиланням на джерела.

За даними видання, зараз команда президента розмірковує, куди перевести Резнікова, адже "ні у кого в ОПУ немає сумнівів, що він повинен залишитися в команді".

Один з варіантів, який розглядається: Резніков може стати новим міністром юстиції, а чинного главу відомства Дениса Малюську можуть відправити послом в одну з європейських країн.

Повідомляється також, що Буданов нібито вже шукає собі заміну в ГУР.

"Кирилу дуже важко йти з ГУР, він не хоче в МО, тому що розуміє, що це величезна бюрократична машина. Але роздумувати часу вже особливо немає", - сказало УП джерело серед силовиків.

Видання також процитувало шматочок з інтерв'ю Резнікова, яке УП має опублікувати найближчим часом. Відповідаючи на питання про своє можливе звільнення, міністр оборони сказав:

"У мене ніяких розмов, що я повинен припинити діяльність на цій посаді не відбувалося. Я повторю свою відповідь іншим ЗМІ: "Кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя. Він повинен розпочати етап і завершити його. Тому я готовий до будь-якого розвитку подій. За те, що зробив, мені аж ніяк не соромно. Мені точно буде, що показати, що я зробив. А все інше - подивимося. Але щоразу після того, як спілкуюся з УП - дійсно щось відбувається, це цікавий символ".

Як повідомляв Главред, раніше ЗМІ писали, що одразу вісім міністрів українського Кабміну опинилися під загрозою відставки. Вже на наступному пленарному засіданні Верховної Ради в лютому можуть полетіти міністерські голови. Нібито крісло захиталося навіть під прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, 25 січня був звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького, який фігурує в скандалі щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

Інші новини: