Резніков йде: Арахамія назвав, хто стане новим міністром оборони України

Згідно зі словами Арахамії, фракція "Слуги народу" на найближчому засіданні проголосує за звільнення Олексія Резнікова і Павла Рябікіна.

Кирило Буданов / УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков піде у відставку. Як повідомляють у Слузі народу, новим міністром буде керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За словами голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, це було озвучено на засіданні фракції.

Інформацію також підтвердили представники парламенту. Зокрема, нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За словами депутата, у владних структурах країни очікуються суттєві кадрові перестановки.

Згідно зі словами Арахамії, фракція Слуги народу на найближчому засіданні проголосує за звільнення Олексія Резнікова і Павла Рябікіна.

Джерела в Раді "сватають" на місце глави МОУ Буданова, а сам Резніков очолить Мінстратегпром.

Також планується проголосувати за призначення на главу СБУ Василя Малюка та Ігоря Клименка на главу МВС.

Кадрові перестановки

Як повідомляв Главред, раніше ЗМІ писали, що відразу вісім міністрів українського Кабміну опинилися під загрозою відставки. Вже на наступному пленарному засіданні Верховної Ради в лютому можуть полетіти міністерські голови. Нібито крісло захиталося навіть під прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, 25 січня був звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького, який фігурує в скандалі щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

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