У переговорах України і РФ посередником може стати Китай, але є нюанс - Салліван

Ідею Трампа щодо залучення Китаю у Білому домі не вважають божевільною.

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Китай може надати допомогу у мирному врегулювання війни в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Що сказав Салліван:

Китай може долучитися до встановлення справедливого миру в Україні

США не бачать Китай у ролі домінуючого посередника

У США розглядають варіант залучення Китаю до зусиль із встановлення миру між Україною та країною-агресором Росією. Про це, як повідомляє "Голос Америки", заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Таким чином він прокоментував нещодавню заяву новообраного президента США Дональда Трампа про долучення китайської влади до вироблення умов справедливого миру в Україні.

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Салліван вважає, що ідею Трампа не можна назвати божевільною, але при цьому не може йти мова про те, що Китай буде диктувати умови Україні, або ж мати домінуючу роль посередника на європейській арені.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Представник Білого дому також пригадав, що сама Україна була зацікавлена у залученні Китаю до мирних переговорів, однак Пекін тоді занепокоїв своїми пропозиціями щодо скасування санкцій проти РФ.

"Тому постає питання, у який спосіб вони можуть приєднатися - як постійний член Ради Безпеки, як значний гравець на світовій арені, як одна з небагатьох країн, до яких Росії довелося б прислухатися, якби Китай дійсно висловився", - додав він.

Мирні переговори України та Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росію потрібно примушувати до мирних переговорів, а не Україну.

Напередодні також представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова неочікувано заявила, що Кремль зацікавлений у тому, щоб залучити Білорусь до можливих переговорів навколо України.

Раніше голова ОП України Андрій Єрмак повідомив, що реальні переговори з Москвою про стійкий мир почнуться тільки тоді, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни проти України.

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Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

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