У переговорах України і РФ посередником може стати Китай, але є нюанс - Салліван

Що сказав Салліван:
- Китай може долучитися до встановлення справедливого миру в Україні
- США не бачать Китай у ролі домінуючого посередника
У США розглядають варіант залучення Китаю до зусиль із встановлення миру між Україною та країною-агресором Росією. Про це, як повідомляє "Голос Америки", заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
Таким чином він прокоментував нещодавню заяву новообраного президента США Дональда Трампа про долучення китайської влади до вироблення умов справедливого миру в Україні.
Салліван вважає, що ідею Трампа не можна назвати божевільною, але при цьому не може йти мова про те, що Китай буде диктувати умови Україні, або ж мати домінуючу роль посередника на європейській арені.
Представник Білого дому також пригадав, що сама Україна була зацікавлена у залученні Китаю до мирних переговорів, однак Пекін тоді занепокоїв своїми пропозиціями щодо скасування санкцій проти РФ.
"Тому постає питання, у який спосіб вони можуть приєднатися - як постійний член Ради Безпеки, як значний гравець на світовій арені, як одна з небагатьох країн, до яких Росії довелося б прислухатися, якби Китай дійсно висловився", - додав він.
Мирні переговори України та Росії - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росію потрібно примушувати до мирних переговорів, а не Україну.
Напередодні також представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова неочікувано заявила, що Кремль зацікавлений у тому, щоб залучити Білорусь до можливих переговорів навколо України.
Раніше голова ОП України Андрій Єрмак повідомив, що реальні переговори з Москвою про стійкий мир почнуться тільки тоді, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни проти України.
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Хто такий Джейк Салліван
Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року.
23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.
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