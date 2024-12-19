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"У січні Трамп збільшить зусилля": Зеленський зробив заяву про переговори з РФ

Руслана Заклінська
19 грудня 2024, 16:38
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США та Європа мають бути за столом переговорів про мир з Росією, наголосив президент України.
'У січні Трамп збільшить зусилля': Зеленський зробив заяву про переговори з РФ
Україна та Європа мають розпочати переговори про мир з сильної позиції / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Зеленського:

  • Європа має бути за столом переговорів з Україною
  • У січні президент США Дональд Трамп посилить зусилля для завершення війни
  • Україна потребує тривалого миру, а не тимчасового припинення бойових дій

Україна з Європою має розпочинати переговори про cталий мир з сильної позиції. У січні обраний президент США Дональд Трамп посилить зусилля для завершення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради.

"Європа має бути за столом переговорів, коли настане час. Як і Україна, ЄС має розпочати переговори на сильних позиціях, а сила Європи – у єдності", - зазначив глава держави.

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За його словами, Україна потребує скоординованої роботи, спрямованої на досягнення тривалого миру, а не тимчасового припинення бойових дій, якого прагне Путін, щоб виграти час.

"Ми маємо підштовхнути Москву до справжнього, сталого й гарантованого миру. Ми всі розуміємо, що в січні президент Трамп збільшить зусилля, спрямовані на закінчення війни. Від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним, єдиним голосом", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив на важливості співпраці з країнами Глобального Півдня, такими як Китай, Індія, Саудівська Аравія та Бразилія, для посилення тиску на Росію. На його думку, ці держави мають не лише підтримувати територіальну цілісність України, але й активно використовувати свій вплив для досягнення миру.

"Ми просимо Європу приділяти більше уваги ролі цих країн, оскільки вони можуть підштовхнути Росію до поваги принципів територіальної цілісності, що відповідатиме їхнім власним інтересам і сприятиме наближенню миру", - додав він.

Також Зеленський представив сім основних кроків, які можуть змусити Росію визнати необхідність миру:

  1. Запрошення України приєднатися до НАТО;
  2. Прогрес у членстві в ЄС;
  3. Поставки обіцяних озброєнь і систем ППО, а також термінове оснащення бригад;
  4. Інвестиції у виробництво зброї;
  5. Посилення та збереження санкцій до досягнення сталого миру;
  6. Активне використання заморожених російських активів для підтримки мирних ініціатив;
  7. Соціальна стійкість – допомога у відновленні критичної інфраструктури, шкіл, лікарень та енергетичної системи.
'У січні Трамп збільшить зусилля': Зеленський зробив заяву про переговори з РФ
План перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Заява голови Верховної Ради

Під час "Прямої лінії" російський диктатор Володимир Путін заявив про "можливі компроміси та переговори з Україною". У відповідь голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підкреслив, що умови для будь-яких переговорів мають визначатися виключно українською стороною, яка є жертвою російської агресії.

"Моя позиція не змінилася в цій війні. Агресором є Російська Федерація, жертвою є Україна. Україна, як країна-співзасновниця Організації Об’єднаних Націй, звертається до одного простого принципу - повернення до виконання Статуту ООН. Формула цього підходу - це Формула миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський", - сказав Стефанчук під час брифінгу у ВРУ.

Також спікер категорично відкинув можливість врахування умов, які ігнорують українську позицію. За словами спікера, саме Україна має визначати прийнятні кроки для досягнення миру, і жодні альтернативні варіанти не розглядатимуться.

"Інших варіантів бути не може", - наголосив Стефанчук.

Питання переговорів України та РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Зеленський заявив, що Україна наразі не має достатньо сил для звільнення окупованих територій. За його словами, дипломатичний тиск Заходу може змусити Росію піти на переговори.

Також спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Україна та Росія готові до мирних переговорів. Він зазначив, що РФ втрачає до 200 солдатів щодня, а залучені північнокорейські військові також зазнали значних втрат.

Крім цього, у США розглядають можливість залучення Китаю до мирних переговорів між Україною та Росією. Радник Білого дому Джейк Салліван зазначив, що ідея новообраного президента Дональда Трампа про участь Китаю не є безглуздою, але Китай не повинен диктувати умови Україні чи домінувати як посередник.

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Хто такий Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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