Внести Курщину в склад України: експерт озвучив цікавий варіант перемовин з РФ

Ривок українців на Курщині став абсолютно унікальним явищем з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

https://glavred.net/ukraine/vnesti-kurshchinu-v-sklad-ukrajini-ekspert-ozvuchiv-cikaviy-variant-peremovin-z-rf-10623584.html Посилання скопійоване

Як Курська область може бути проговорена на меремовинах / Колаж: Главред, фото: DeepState, скрин, ОП

Головне з заяв Сотника:

Україна може залишити Курську область за собою

Росія може поновити наступ на Україну, тому треба домогтися її капітуляції

У серпні цього року Україна розпочала Курську операцію на території противника. І попри всі наміри РФ вибити Сил оборони України, захисники контролюють чималу частину Курщини.

Сьогодні, коли тема перемовин звучить чи не найголосніше з 2022 року, актуальним є питання, як на переговорах Україна зможе використовувати контроль над Курською областю. Чи може Київ і зовсім залишити її собі, чи на щось можна обміняти.

відео дня

Відповідь на це запитання дав під час чату на Главреді головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник та публіцист Олександр Сотник.

"А я б Курську область і не обмінював, на місці України я б її залишив за собою. Сказано ж, що наше – то наше, все. Кулеба правильно сказав, я з ним повністю згоден, у підсумку залишиться тільки один: або Україна переможе і розгромить печеру, або печера підпорядкує собі Україну і поставить її на коліна. Виживе в цій сутичці тільки один", - каже експерт.

Окрім цього, на думку Олександра Сотника, у Європи немає іншого виходу – їй необхідно підтримувати Україну саме до перемоги, не допускаючи навіть можливості часткової перемоги Росії.

"Україна має перемогти беззастережно, має бути печерна капітуляція. Без цього печера в будь-якому разі відновиться і попре далі. Не знаю, чим і ким Росія буде воювати. Ну, ракети у неї є, і вона може з криком "будьте ви всі прокляті!" запустити штук 100-150 і сказати: "Перехоплюйте. А ми – в рай", - підсумував Сотник.

Переговори з Росії та України - останні новини

Нещодавно у США заявили, що Україна і Росія готові до мирних переговорів. Росія щодня втрачає близько 200 військовослужбовців, тому саме втрати та загальне виснаження вплинули на готовність сторін до перемовин.

Окрім цього, Главред писав, що у переговорах України і РФ посередником може стати Китай. Однак варто зважати, що попри все, Пекін не буде диктувати умови Україні, або ж мати домінуючу роль посередника на європейській арені.

Своєю чергою у Зеленського також назвали головну умову для старту переговорів. Україні "треба залишатися сильною", вважає глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Інші важливі новини:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред