"Вікторе, ти знаєш, що в Маріуполі?": Зеленський емоційно звернувся до угорського прем'єра

Володимир Зеленський / Офіс президента

Україну в Європейському Союзі прямо підтримують деякі країни, з іншими можна знайти спільну мову, і лише Угорщина повинна визначитися - з ким вона (або з українцями, або з російськими агресорами). Про це в зверненні до Євроради заявив президент Володимир Зеленський.

І попутно український лідер також жорстко розкритикував угорського прем'єра Віктора Орбана. Крім того, Зеленський також сказав, що був на набережній Дунаю в Будапешті, де розташований меморіал у вигляді металевих черевиків людей, яких вбили нацисти під час Другої світової війни.

"Послухай, Вікторе. Знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивися на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватися в сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Та ж сама взуття в Маріуполі. Там такі ж люди. Дорослі і діти, і бабусі, і дідусі. Їх там тисячі. І цих тисяч вже немає. А ти вагаєшся, вводити санкції чи ні, пропускати зброю (Україні через Угорщину, – Главред) чи ні, торгувати з Росією чи ні", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше Угорщина не підтримає можливе створення безпольотної зони в небі над Україною і виступає за заборону для європейських країн на покупку російських енергоносіїв. При цьому країна також проти поставок зброї Києву через свою територію.

Про це заявив Міністр закордонних справ Петер Сіярто.