Угорщина заборонила транзит і постачання зброї в Україну

Країна надасть тільки гуманітарну допомогу.
Уряд Угорщини заборонив доставку і транзит зброї через свою територію для допомоги ЗСУ.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда".
У повідомленні наголошується, що Угорщина заборонила поставку в Україну озброєння. Також не можна буде здійснювати транзит військової техніки через територію держави.
Орбан пояснює це рішення тим, що в Угорщині не бажають "спровокувати когось" зробити мішенню населені пункти України, де проживають етнічні угорці. Він також підкреслив, що Угорщина відправить в Україну великий обсяг гуманітарної допомоги.
"Ми надсилаємо продукти харчування, засоби гігієни та дитячі товари загальною вартістю 600 млн форинтів (1,58 млн євро)", - зазначив прем'єр-міністр.
Раніше головред писав, що уряд Угорщини підтримав відключення Росії від SWIFT.
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