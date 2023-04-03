"Доповідали з найгарячіших точок": Зеленський провів незвичне засідання Ставки

Президент України зазначив, що він з військовим командуванням провели повноцінне засідання по захищеному зв'язку.

Зеленський провів засідання Ставки / Офіс президента України, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача. Представники військового командування доповідали президенту не особисто, а по захищеному зв'язку. Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

Генерали Сирський та Тарнавський доповідали прямо із найгарячіших ділянок фронту. Сам президент перебував у Чернігові.

"Ключові безпекові питання – на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Доповіли командувачі напрямків – цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту. Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина. Головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони. Повноцінне засідання. Повноцінна координація", - сказав Зеленський.

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Він додав, що в Україні триває повноцінна підготовка до звільнення незаконно захоплених земель.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українська армія активно готується до потужного контрнаступу та звільнення незаконно захоплених земель російською окупаційною армією. Цей контрнаступ буде здійснюватися відразу на декількох напрямках, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Наступ ЗСУ розпочнеться вже у квітні-травні цього року, каже міністр.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія продовжує атакувати позиції українських військових, але зазнає шалених втрат на фронті. Однак вже найближчими місяцями українська армія буде активнішою на фронті.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що союзникам України не треба розглядати майбутній весняний контрнаступ ЗСУ як вирішальний момент, оскільки якщо воно буде невдалим, посиляться позиції західних чиновників, які виступають за "компроміси" з країною-окупантом Росією.

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