Фінляндія вступила в НАТО: у Путіна вже влаштували істерику

Міністр закордонних справ привітав Фінляндію та додав, що Україна переслідує таку ж мету.

Фінляндія вступає в НАТО / Коллаж фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

НАТО розширюється. Вже сьогодні, 4 квітня, до складу Північноатлантичного альянсу приєднується Фінляндія. Про це заявив польський прем'єрміністр Матеуш Моравецький, вітаючи Фінляндію.

"Фінляндія вже в НАТО! Вітаю! Відтепер до Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу", - написав Моравецький.

Президент Литви Гітанас Науседа також привітав Фінляндію та заявив про очікування, що ця країна стане надійним союзником.

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Членство Фінляндії значно посилить безпеку регіону Балтійського моря. З нетерпінням чекаю можливості вітати Фінляндію як надійного союзника на Вільнюському саміті НАТО!" - написав Науседа.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що відповідне рішення ухвалили у річницю Вашингтонського договору.

"У цей самий день, у 1949 році, Вашингтонський договір, установчий договір НАТО, було підписано у Вашингтоні, і важко уявити кращий спосіб відзначити нашу річницю, ніж те, щоб Фінляндія стала повноправним членом Альянсу", - сказав Столтенберг.

Реакція України на розширення НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Фінляндію зі вступом до НАТО та наголосив, що Україна переслідує таку ж мету. Він акцентував увагу на тому, що саме членство в НАТО є "найкращим способом гарантувати стратегічну безпеку всього євроатлантичного простору".

"Однією з основних тем переговорів сьогодні буде членство України в НАТО. Сьогодні ми всі вітаємо вступ Фінляндії, який надсилає чіткий сигнал: прийшов час переглянути старі стратегії і переконання. Немає кращого рішення для забезпечення євроатлантичної безпеки в цілому, аніж членство України в Альянсі ... Україна і НАТО потребують одне одного. Немає кращого рішення для гарантування стратегічної безпеки євроатлантичного простору, ніж повноправне членство України в Альянсі", - сказав Кулеба.

Росія погрожує світу

Влада країни-агресорки Росії оскаженіла через розширення НАТО та почала погрожувати. Речниця МЗС РФ Марія Захарова в істериці заявили, що Москва "змушена вжити заходів у відповідь, як військово-технічного, так і іншого характеру".

"Приєднання Фінляндії до НАТО не може не позначитися негативно і на російсько-фінських двосторонніх відносинах", - завила Захарова.

Вступ України до НАТО

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вступ України до ЄС та НАТО гарантуватиме безпеку європейського континенту. Він висловив подяку партнерам за військову допомогу Україні, але також закликав сфокусуватися на її збільшенні та прискоренні.

Нагадаємо, у Північноатлантичному альянсі планують надати Україні все необхідне для здійснення контрнаступу навесні 2023 року. Надання відповідної військової допомоги обговорять під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться у столиці Бельгії Брюсселі, заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Раніше російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко зазначав, що війна може не припинитися навіть після звільнення захисниками України усіх українських територій, якщо Путін залишиться при владі в РФ. У такому разі лінія фронту може просто зміститися на кордон станом на 1991 рік. Повністю зупинити війну за таких умов зможуть лише війська НАТО, якщо вони стануть на кордоні між Україною та Росією.

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