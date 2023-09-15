Україна вижене Чорноморський флот, переваги в морі у ворога вже немає - Подоляк

Військовий потенціал ЗСУ зросте, і агресор Росія маневруватиме своїм Чорноморським флотом десь у бухті Новоросійська, сказав Михайло Подоляк.

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Україна володіє інструментами, які шокують не тільки Росію - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У Росії більше немає переваг у Чорному морі, а зростання військового потенціалу України призведе до того, що ворожий Чорноморський флот відійде до бухти Новоросійська. Україна вже має інструменти, які шокують окупантів і обнуляють їхні транзитні можливості. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що "ера домінування" росіян у Чорному морі завершилася. ЗСУ з часом отримають більшу кількість безпілотників, в результаті чого Чорноморський флот буде відігнано до Новоросійська.

"Якби у нас збільшилася, а воно буде збільшуватися, кількість безпілотної апаратури, морських дронів, то Росія зможе активно працювати своїм Чорноморським флотом в акваторії виключно Новоросійського гарнізону, десь там в бухті Новоросійська", - зазначив Подоляк. відео дня

Україна здатна обнулити транзитні можливості РФ

За його словами, Україна чітко продемонструвала Росії, що у неї не буде жодної переваги у Чорному морі після розриву зернової угоди. Військові можливості ЗСУ обнуляють російський транзитний потенціал.

"І у нас є відповідні інструменти, які шокують не тільки Росію, тому що при збільшенні кількості вони по суті обнуляють транзитні можливості для Росії", - додав чиновник.

Також він уточнив, що Росія, на жаль, ефективно використовує далекобійні ракети проти України.

"Це ракети з дальності 1000-3000 кілометрів, ті ж "Калібри". Росія сьогодні, програючи війну в акваторії Чорного моря, завдає здалеку ударів по зерновій, портовій інфраструктурі України", - підкреслив Михайло Подоляк.

Армія України атакувала війська РФ у Севастополі

13 вересня Збройні сили України завдали ударів по окупантах РФ у захопленому Севастополі. Були уражені великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". Британські журналісти SkyNews вважають, що українські війська вперше за час війни уразили російський підводний човен, причому ракетами Storm Shadow.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що демілітаризація Чорноморського флоту РФ у Севастополі є метою для Києва. За його словами, українській армії потрібно убезпечити Чорноморську акваторію для проходження торговельних суден.

ЗСУ розтрощили ВДК "Мінськ" та підводний човен РФ у Севастополі, сказали в розвідці Великобританії. На думку фахівців, корабель отримав функціональні пошкодження, а підводний човен катастрофічно пошкоджено.

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