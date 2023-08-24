Як ЗСУ б'ють кораблі РФ морськими дронами: Буданов розповів про зброю

Кожен третій морський дрон - проблема для окупантів агресора Росії, які втрачають свої кораблі, зазначив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

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Кораблі РФ далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять - Буданов / Колаж: Главред, фото: ГУР МО, скріншот YouTube

Морські дрони ЗСУ досить ефективні. Кожен третій з них представляє проблему для окупантів Росії, які втрачають на тривалий термін свої кораблі. В України досить багато такої зброї. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю Крим.Реалія він розповів про те, що в України багато морських дронів. Ворог знищує 60-70% безпілотників, проте решта 30% стають для них проблемою.

"Зі зрозумілих причин, скільки цих дронів, сказати не можна. Але, як ви бачити, наші нарізки, ті, що роблять ЗСУ, те, що СБУ оприлюднює, просто порах*йте, скільки це плюс-мінус має бути. Давайте так скажемо: це багато. Це насправді багато. Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні нанесені втрати і ціна такого дрону, і ціна бойового корабля – неспівставні, то можна сказати, що це – досить ефективний спосіб. Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%", - пояснив Буданов.

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За його словами, бувають випадки, коли окупанти знищують дрон поруч зі своїм кораблем, і тоді він відправляється на так званий "довгостроковий ремонт".

"До прикладу історія, коли скутери морські зайшли в акваторію бухти Севастополя. Відомий був випадок. Його знищили. При підході до фрегата "Адмірал Ессен", прямо при підході. Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося. Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно у 100 метрах від корабля, а заряд досить таки потужний, і уламків було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці простояв в доку", - додав Буданов.

Також він уточнив, що морські дрони – зброя для стримування, а не наступу. Однак вони вже змогли паралізувати Чорноморський флот РФ.

"Це не є зброєю наступу. Зрозуміло, ними неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, в принципі і сталося – це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять", - підкреслив Кирило Буданов.

Атака військових об'єктів РФ морськими дронами

Вночі 17 липня у Криму прогриміли вибухи. В результаті впав один з прольотів незаконно побудованого окупантами Росії Кримського моста на захопленому півострові.

Тоді передбачалося, що удар по Кримському мосту було завдано морськими дронами. Таку версію припустив військовий експерт Владислав Селезньов, який в інтерв'ю Главреду сказав, що це була як мінімум третя атака такими дронами військових об'єктів РФ в морі.

4 серпня в Новоросійську було підбито великий десантний корабель Росії Оленегорський гірник. Окупанти були змушені відбуксирувати його до берега через затоплення одного з відсіків.

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