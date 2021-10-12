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Україна стрімко мчить до НАТО: Київ очікує на рішення з питання вступу до Альянсу у 2022 році

12 октября 2021, 05:01

Україна готова докласти максимум зусиль для того, щоб держава відповідала всім вимогам Північноатлантичного альянсу, сказала Ольга Стефанишина.

НАТО
У Києві очікують, що НАТО у 2022 році вкаже дорожню карту Україні для вступу до Альянсу - Стефанишина / УНІАН

В НАТО за підсумками самітів у 2008 і 2021 роках вже робили заяви про те, що Україна буде прийнята до Північноатлантичного альянсу. Українська держава вже зараз готова докласти всіх зусиль, щоб відповідати стандартам блоку безпеки Заходу. Наразі проблема вступу Києва до Альянсу залежить від політичного консенсусу. Влада очікує, що вже у 2022 році блок визначить конкретні кроки, які допоможуть державі інтегруватися до НАТО. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

"І у 2008 році, і у 2021 році під час самітів НАТО країни Альянсу вже підтвердили, що Україна стане членом НАТО. Україна зі свого боку вже готова максимально докласти зусиль, щоб відповідати всім стандартам НАТО. У нас є річні програми... Є спеціальне рішення РНБО щодо конкретних кроків виконання критеріїв членства в НАТО", - розповіла вона в ефірі телеканалу Україна 24.

Читайте также"Не треба боятися розлютити Росію": Столтенберг розповів про вступ України до НАТОМіністерка акцентувала увагу на тому, що сьогодні проблема вступу української держави до НАТО залежить від політичного консенсусу. У Києві очікують, що вже на наступному саміті Альянсу, який відбудеться у 2022 році, країни колективного блоку безпеки Заходу нададуть Україні конкретний план, виконавши який держава зможе інтегруватися до Північноатлантичного альянсу.

"Ми сподіваємося, що у ході наступного саміту НАТО, який відбудеться у 2022 році, країни НАТО перейдуть від підтвердження перспективи членства до конкретних кроків, які Україна повинна впровадити на цьому шляху", - підкреслила Ольга Стефанишина.

Вступ України до НАТО

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив про те, що в Україні, мовляв, створюються "навчально-тренувальні табори", які нібито насправді є "базами НАТО". Політик сказав, що він і президент РФ Путін домовилися спільно реагувати на такі явища, щоб не допустити появи іноземних військ біля російських і білоруських кордонів.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що спільні дії Москви і Мінська у відповідь на нібито "розміщення військ НАТО в Україні" будуть спрямовані на, мовляв, забезпечення безпеки кордонів РФ і РБ. За його словами, можливу появу військ Заходу на території України в Кремлі сприймуть як перетин "червоних ліній".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що українська держава самостійно прийматиме рішення про те, як убезпечити свою країну і Європу. Як уточнив дипломат, "червоні лінії" росіян обмежуються виключно територією РФ.

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