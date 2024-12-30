"Україна ніколи не розміститься біля Швейцарії": Словаччина - про передачу територій

Міністр оборони Словаччини вважає, що нині Україні слід сісти за стіл переговорів та відмовитись від територій в обмін на мир.

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Словаччина заявляє, що Україні слід обміняти території на мир / Колаж: Главред, фото: facebook/Роберт Калиняк, ОП

У Словаччині наполягають на необхідності Україні сісти за стіл переговорів та відмовитись від частини територій в обмін на мир. Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк, пише TASR.

При цьому Калиняк не заперечує, що РФ - країна-агресор, яка перейшла всі межі.

"Цілком ймовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе розміститися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди буде розділяти свій найбільший кордон з Російською Федерацією. Не можна сперечатися, хто тут агресор, тому що Росія перейшла всі межі, правила і порушила міжнародне право, але необхідно приділяти таку ж увагу і тому, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж самі стандарти до всіх інших суперечок", - сказав міністр оборони Словаччини. відео дня

Взаємодія Словаччини та України - останні деталі

Як повідомляв Главред, нещодавно президент Зеленський розкритикував Фіцо після поїздки до Москви. На думку очільника України, прем'єру Словаччини потрібні тільки гроші і йому байдуже на життя українців.

Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує Україні "енергоблокадою" через газ із РФ. Він боїться, що зупинка транзиту російського газу буде великим економічним ударом для Європи.

Усе виглядає так, що диктатор із Росії Путін таки доручив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини". Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зі свого боку експерт з енергетики Олександр Харченко пояснив, чи існує серйозна загроза для електропостачання України. На його думку, Україна зможе легко компенсувати ці обсяги електроенергії зі Словаччини за рахунок інших підключень.

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