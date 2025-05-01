Кабмін погодив умови угоди зі США: прибутки інвестуватимуть в економіку

Уряд сформулювали п’ять ключових принципів, що мають забезпечити прозорість та сумісність з курсом на ЄС.

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Офіційно затвердили принципи майбутньої угоди / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Читайте в матеріалі:

Як працюватиме фонд і хто ним керуватиме

Чому США стануть стратегічним інвестором України

Які гарантії отримає українська економіка

Уряд України ухвалив усі необхідні рішення для підписання угоди зі США щодо створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомив Прем'єр-міністр у своєму Telegram-каналі.

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У центрі домовленостей — п’ять основних принципів

Рівноправність: фонд працюватиме на умовах 50/50, а обидві сторони матимуть рівні права голосу.

Збереження контролю: Україна зберігатиме повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

Інвестиції замість боргів: угода не передбачає жодних боргових зобов’язань.

Гарантовані інвестори та закупівлі: фонд інвестуватиме в проєкти з гарантією комерційних закупівель за принципом "бери або плати".

Сумісність з євроінтеграцією: угода не створюватиме перепон на шляху до членства України в ЄС.

"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", — зазначив очільник уряду.

Інвестиційний фонд формуватиметься за рахунок внесків обох країн, а весь прибуток буде реінвестований виключно в українську економіку.

Рідкоземельні матеріали / Инфографика: Главред

Угода про мінерали - новини

Як повідомляв Главред, сьогодні стало відомо, що Україна готова підписати угоду зі США щодо природних ресурсів уже найближчими днями.

Раніше цього року спроба підписання угоди зірвалася через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом та віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом у Білому домі. Згодом Зеленський зустрічався з американським лідером у Ватикані перед похоронами Папи Римського Франциска.

Також президент США Дональд Трамп вважає, що однієї лише угоди про видобуток корисних копалин між Вашингтоном і Києвом недостатньо для відновлення військової допомоги Україні, повідомляє NBC News. За даними джерел, Трамп вимагає зміни позиції Володимира Зеленського щодо мирних переговорів, включно з поступками територіями на користь Росії.

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