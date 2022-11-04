"Піде на божевільні вчинки": полковник ФСБ оцінив ймовірність ліквідації Путіна

Володимир Путін / Reuters

Президент РФ Володимир Путін у стресовій для себе ситуації здатний на божевільні вчинки, заявив російський опозиціонер, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков.

В інтерв'ю Фактам він сказав, що такі оцінки містяться в аналізі нейроаналітиків, які зіставляли параметри поведінки господаря Кремля.

"Я, звичайно, не те що не вірю в медичну науку, але все ж розумію, що є реальна ситуація і оточення. Проте ми не маємо права списувати з рахунків думку провідних нейроаналітиків США, які вивчають поведінку Путіна на Валдайському саміті. Повторюся, з їх висновку випливає: Путін здатний на будь — які підлості", - підкреслив російський опозиціонер.

При цьому він також відповів на питання про ймовірність ліквідації Володимира Путіна.

"Тут ймовірність - 50 на 50. Може, буде, може, ні", - додав Гудков.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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