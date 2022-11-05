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ЗСУ звільнять правобережжя Херсонщини до кінця року, щодо Херсона є питання - ISW

5 листопада 2022, 10:34

Армії України важливо зайняти буферну зону від 15 до 25 км на лівому березі Дніпра, щоб окупаційні війська РФ не змогли обстрілювати Херсон.

ЗСУ, війська РФ
Окупанти РФ тікатимуть з Херсона, або воюватимуть за місто з ЗСУ - ISW / Колаж ілюстративне фото 93 ОМБр Холодний Яр, Міноборони РФ

Сили оборони України, ймовірно, до кінця 2022 року зможуть звільнити правобережжя Херсонської області. Щодо Херсону робити прогнози складно, оскільки поки незрозуміло, як діятимуть російські окупанти – тікатимуть з міста, або воюватимуть за нього. Для ЗСУ важливо зайняти буферну зону від 15 до 25 кілометрів на лівому березі Дніпра, щоб війська РФ не змогли обстрілювати обласний центр. Про це заявила аналітик американського Інституту вивчення війни Катерина Степаненко.

В інтерв'ю РБК-Україна вона розповіла про те, що в ISW очікують деокупації правобережжя Херсонської області до кінця поточного року. Російські окупанти, схоже, залишають цю частину регіону.

"Ми вважаємо, що українські сили зможуть отримати контроль над правобережжям Херсонської області до кінця 2022 року. Ми бачили повідомлення українського ГУР, ми бачили повідомлення про відхід російських сил з правобережжя Херсонської області, заяви росіян про свого роду евакуацію звідти", - сказала аналітик.

За її словами, щодо деокупації Херсона прогнозувати що-небудь складно. Поки незрозуміло, як діятимуть росіяни – відступатимуть чи воюватимуть за місто.

"Ситуація в самому Херсоні менш зрозуміла, тому що росіяни, можливо, створюють умови для оборони міста, одночасно готуючи резервні позиції на випадок, якщо їм доведеться відступити з Херсона. Тобто, неясно, чи збираються вони воювати за Херсон або побачать, що вони не здатні воювати і тоді відступлять", - пояснила ситуацію Степаненко.

ЗСУ потрібна буферна зона на лівому березі Дніпра

Як вважає експертка, силам оборони України важливо отримати контроль над ділянкою від 15 до 25 кілометрів на лівому березі Дніпра. Потрібно створити буферну зону, щоб не дозволити російській армії обстрілювати Херсон.

"Ми бачили по Харкову: коли російські війська були поблизу міста, було набагато більше артобстрілів. Подібна ситуація може скластися, коли українські сили візьмуть Херсон", - підкреслила Катерина Степаненко.

Ситуація у Херсоні

У Мережі 3 листопада з'явилися фотографії з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться в окупованому Херсоні. Там несподівано зник державний прапор країни-окупантки Росії.

В Оперативному командуванні Південь заявили, що війська Росії до наступу армії України на захоплений Херсон і планують провокації. За словами представниці ОК Наталії Гуменюк, зняття прапора може свідчити саме про це. Загарбники РФ можуть створювати видимість свого виходу.

Помічник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван 4 листопада заявив, що Вашингтон сприятиме Україні у питанні звільнення Херсона. За його словами, Штати повинні забезпечити ЗСУ всім необхідним для проведення військової операції.

Дивіться відео ТСН - полковник ЗСУ Світан розповів, коли армія України увійде до Херсона

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