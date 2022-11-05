"Вчепилися один одному в горло": Путіну загрожує втрата влади, в його оточенні війна - журналістка

"Обід хижаків" в оточенні Путіна - ознака розвалу влади в Росії, - Альбац / kremlin.ru

Директору країни-агресорки Росії Володимиру Путіну загрожує втрата влади. Він став занадто слабким і не може утримувати контроль над групами в своєму оточенні, які почали війну один проти одного. Про це заявила російська політична журналістка, громадський діяч, письменниця Євгенія Альбац.

Як повідомляє Dailymail, вона розповіла про те, що серед московських еліт йде серйозна боротьба – впливові особи "вчепилися один одному в горло". Путін докладає максимальних зусиль для того, щоб тримати контроль над "обідом хижаків", проте він став занадто слабким, щоб це зупинити.

Журналістка зазначила, що Путін за традицією був посередником між групами. Він нацьковував їх один на одного і водночас забезпечував безпеку кланів. Тепер Путін не може виконувати такі функції і вже сам опинився на лінії вогню. Влада в Росії розвалюється.

"Боротьба почалася всередині найвищих ешелонів російської влади. Ми спостерігаємо обід хижаків. Те, що зараз відбувається, — ключовий прояв розвалу у владі", - пояснила ситуацію Євгенія Альбац.

Видання, в свою чергу, у якості прикладу навело спроби Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина повалити главу Міноборони РФ Сергія Шойгу. Вони піддавали різкій критиці хід війни проти України і пропонували відправити генералів на фронт.

Нагадаємо, російський опозиціонер Леонід Гозман раніше заявив, що одним із сценаріїв зміни влади в Росії є палацовий переворот.

За його словами, в такому випадку замість Путіна буде призначена "нікчемна людина", якій кремлівські "еліти" доручать вивести війська з України.

Російський публіцист, політолог Андрій Піонтковський вважає, що армія України звільнить захоплений окупантами РФ Херсон вже в листопаді.

Як вважає експерт, тиск на Путіна посилюється, і після звільнення Херсона в Росії буде запущено ряд важливих процесів.

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